Dyrektor sportowy F1 - Ross Brawn, jest zachwycony jazdą Pereza. Meksykanin startował z alei serwisowej, a mimo to ukończył pierwszy wyścig sezonu 2021 na piątym miejscu.

- To niefortunne, że samochód Sergio Pereza zatrzymał się na okrążeniu formującym, ale po raz kolejny pokazał on swoją niesamowitą, najlepszą zdolność przebijania się przez stawkę, zdobywając piąte miejsce - chwalił go Brawn. - Nie miał szczęścia z tymi problemami na okrążeniu formującym, ale zademonstrował swoją klasę, zdobywając dobre punkty w swoim debiucie w Red Bull Racing.

- Nie zaaklimatyzował się jeszcze w pełni w Red Bullu, ale szybko się uczy i wiemy, że jest świetnym kierowcą. Kiedy już się odnajdzie, ma potencjał, aby walczyć w czołówce - dodał.

Ross Brawn pochwalił też Valtteriego Bottasa. Fin samotnie finiszował na trzecim miejscu.

- To samo można powiedzieć o jego odpowiedniku z Mercedesa, Valtterim Bottasie, który wykazał się imponującym tempem przez cały wyścig, ale jego grand prix zostało zniszczone przez nieudany pit stop - stwierdził Brawn.

Yuki Tsunoda jest również jednym z kierowców, którzy zaimponowali Rossowi Brawnowi. Wysoko ocenia tegorocznego debiutanta.

- Jestem naprawdę pod wrażeniem Yukiego Tsunody - nie ukrywał. - Spotkałem go w ten weekend po raz pierwszy i jest naprawdę imponującą postacią. Jest dość zabawny, a jego słowa, które padają w samochodzie bywają dość mocne.

- Pokazał świetną technikę jazdy podczas zawodów, co jest zachęcające, biorąc pod uwagę, że był to jego pierwszy wyścig F1. Jest najlepszym debiutantem od lat, zachwycał też w każdej serii, w których wcześniej brał udział - dodał.

Najlepsze zdjęcia z Grand Prix Bahrajnu: