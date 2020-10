Ocon chwali się początkiem

Ocon ruszał do rywalizacji na Sochi Autodrom z siódmego pola. Francuz zaliczył świetny start, wyprzedził zespołowego partnera, Daniela Ricciardo i przez chwilę jechał nawet na trzecim miejscu.

- Pierwsza część wyścigu [o Grand Prix Rosji] była chyba najlepszą w moim wykonaniu podczas bieżącego sezonu - powiedział Ocon. - Miałem dobry start, a tempo było bardzo, bardzo mocne w czasie stintu na miękkich oponach. Zbliżone do tempa Daniela, z tą różnica, że udało mi się utrzymać opony w niezłym stanie przez kilka okrążeń więcej.

Francuz znajdował się przed Australijczykiem również po wymianie opon, ale zespół postanowił zamienić kolejność swoich kierowców. Ocon przepuścił Ricciardo i dojechał jako siódmy.

- Niestety na twardej [mieszance] było trudniej. Mamy więc kilka rzeczy do analizy. Była szansa na więcej punktów z mojej strony. Jednak jest coraz lepiej. Tempo z pierwszego stintu jest dobrym sygnałem. Oczywiście nie jestem wniebowzięty drugą częścią, ale to wciąż przyzwoity wynik dla zespołu. Zbliżamy się do trzeciego miejsca wśród konstruktorów.