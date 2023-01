Otmar Szafnauer współpracował z Estebanem Oconem w Force India/Racing Point w latach 2017-18, kiedy Francuz brał udział w kilku kontrowersyjnych starciach z Sergio Perezem.

W zeszłym sezonie w Alpine były momenty napięcia między Oconem i Fernando Alonso, zwłaszcza na Interlagos, gdzie zawodnicy zderzyli się na pierwszym okrążeniu sprintu.

Doprowadziło to do tego, że obaj rozmawiali z kierownictwem zespołu. Szafnauer ma nadzieję, że Ocon wyciągnął wnioski z tego doświadczenia i że w tym roku nie będzie powtórki z nowym partnerem zespołowym.

- Prawdopodobnie musi dokonywać lepszych osądów, kiedy jego koledzy z drużyny są obok niego, ponieważ nie wygrywa się wyścigu na pierwszym okrążeniu, bez względu na to, czy ścigasz się kolegą z zespołu, czy nie. Jeśli jesteś agresywny w stosunku do rywala i obaj odpadacie, obaj przegrywacie. Jeśli jesteś agresywny w stosunku do kolegi z drużyny, to zgadnij, kto przegrywa? - powiedział Szafnauer.

Po ponownym spotkaniu w zeszłym sezonie po trzyletniej przerwie, Szafnauer przyznał, że Ocon ogólnie poprawił się jako kierowca. Jako przykład podał zwycięstwo Estebana w GP Węgier 2021, osiągnięte pod silną presją ze strony Sebastiana Vettela z Astona Martina, a także jego czwarte miejsce w zeszłorocznym GP Japonii.

- Jest zdecydowanie bardziej dojrzały. To, co naprawdę podoba mi się w Estebanie, to fakt, że nie popełnia zbyt wielu błędów pod presją. Widziałem to, kiedy wygrał z Vettelem. Byłem tam, mieliśmy szybszy samochód i nie popełnił błędu. Imponująca była też jego jazda na Suzuce, niełatwym torze, z Lewisem w szybszym samochodzie za sobą. Dojrzał, poprawił się pod tym względem i jest szybki - przyznał Otmar.