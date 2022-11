Za nami sobotni trening w Brazylli, przed sprintem, który rozpocznie się już o godzinie 20:30 czasu polskiego. W drugiej sesji treningowej na Interlagos najszybszy był Esteban Ocon. Drugi rezultat należał do Sergio Pereza, a pierwszą trójkę uzupełnił George Russell.

W drugim treningu Logan Sargeant zastąpił Alexa Albona w Williamsie. Ma to oczywiście związek ze staraniami o dodatkowe punkty do superlicencji Amerykanina. W Meksyku trening z udziałem Logana był przerwany, przez co nie zdołał on pokonać regulaminowego dystansu, potrzebnego do uzyskania punktu do licencji. W Brazylii Sargeant musiał bardzo uważać, aby nie otrzymać żadnej kary, gdyż w takiej sytuacji dodatkowy punkt do licencji przepada.

Po 10 minutach sesji na torze pojawiła się żółta flaga. Nicholas Latifi zablokował koła na dohamowaniu i wyjechał na trawę.

Czytaj również: Nieprzypadkowe Pole Position Kevina

Cały czas obserwowaliśmy bardzo różne programy treningowe u poszczególnych kierowców. W użyciu były wszystkie możliwe rodzaje ogumienia na suchą nawierzchnię.

Po pierwszym kwadransie sesji treningowej stawce przewodził George Russell, z czasem wykręconym na oponach miękkich. Na tym samym ogumieniu trzeci rezultat zanotował Pierre Gasly. Pomiędzy tych kierowców z wynikiem na twardych oponach wcisnął się Sergio Perez.

W okolicach połowy sesji Lance Stroll dopuścił się przekroczenia prędkości w alei serwisowej o 1,6 km/h, co skutkowało karą w wysokości 200 euro. To już czwarte takie przewinienie Kanadyjczyka w tym sezonie.

Realizatorzy przedstawili widzom bardzo ciekawą statystykę - zespół Haasa zdobył w sezonie 2022 36 punktów. To więcej niż w trzech poprzednich latach razem wziętych.

Na 15 minut przed zakończeniem sesji na czele stawki znajdował się Esteban Ocon. Drugi był Sergio Perez, już na oponach miękkich, a trzecią pozycję zajmował George Russell. Czwarte miejsce na oponach pośrednich należało do Fernando Alonso. Za Hiszpanem znajdowało się kilku mocnych kierowców na miękkim ogumieniu.

Czytaj również: Piastri zwolniony z kontraktu

W samej końcówce sesji nie zmieniło się już zbyt wiele. Niektórzy kierowcy na ostatnie minuty drugiego treningu zostali już w garażu, w tym Logan Sargeant, który pokonał wymagany dystans do uzyskania punktu do superlicencji i nie chciał znaleźć się w złym miejscu w niewłaściwym czasie.

Inni kontynuowali dłuższe przejazdy, z których dane przydadzą się zdecydowanie zarówno w dzisiejszym sprincie, jak i w jutrzejszym wyścigu głównym.

Tym samym Esteban Ocon zameldował się na szczycie tabeli drugiego treningu w Sao Paulo, wyprzedzając Sergio Pereza i George'a Russella. Forma Alpine, zwłaszcza w kontekście czwartego pola Fernando Alonso na oponach pośrednich, jest godna uwagi przed sprintem.