Francuz stwierdził, że nie był zaskoczony surową oceną szefa Haasa, który powiedział w zeszłym tygodniu, że spodziewał się więcej po zwycięzcy Grand Prix w jego debiutanckim sezonie w amerykańskim zespole.

Ocon zajął 15. miejsce w mistrzostwach F1 2025 z 38 punktami na koncie, tracąc trzy punkty do debiutanta i zespołowego kolegi, Olivera Bearmana.

Wielokrotnie powtarzałem w zeszłym roku, że miałem problem z blokowaniem się przednich kół - Esteban Ocon

Występy Ocona były nierówne przez cały rok, podczas gdy Bearman prezentował z wyścigu na wyścig coraz lepszą formę, co potwierdził czwartym miejscem w Grand Prix Meksyku.

Ocon zgodził się z oceną Komatsu, zwłaszcza że jego szef nie zrzucił całej winy na niego, dodając, że Haas nie przygotował samochodu, w którym 29-latek czułby się wystarczająco komfortowo.

- Nie byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem komentarze Ayao – powiedział Ocon podczas testów przedsezonowych w Bahrajnie.

- Dużo rozmawialiśmy zimą i obaj wiemy, że był to sezon wzlotów i upadków, ale zespół również wziął na siebie część odpowiedzialności za te niepowodzenia.

Francuski kierowca nie krył swojego niezadowolenia z zachowania VF-25, zwłaszcza podczas hamowania.

- Wielokrotnie powtarzałem w zeszłym roku, że miałem problem z blokowaniem się przednich kół podczas hamowania i niestabilnością – dodał. – To występowało tylko w moim samochodzie.

- To nie jest kwestia pewności siebie ani braku umiejętności prowadzenia. Samochody były tak samo przygotowane, ale blokowanie występowało tylko u mnie.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Autor zdjęcia: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Ocon uważa, że jego powrót do formy w finale minionego sezonu najlepiej pokazał, do czego wciąż jest zdolny. W piątek miał problemy i stwierdził, że czuł się jak debiutant”, zanim zmiany w ustawieniach pozwoliły mu awansować do Q3, pokonać Bearmana w kwalifikacjach i w czasie wyścigu awansować o jedną pozycję na siódme miejsce.

- Tak było do piątku w Abu Zabi – powiedział Ocon o swoich problemach. - Nie będę wdawał się w szczegóły, ale po zmianach samochód nagle ożył.

- W piątek traciłem pół sekundy, a potem w sobotę miałem świetne Q3 i zająłem siódme miejsce w wyścigu. To było to, czego potrzebowaliśmy przez cały sezon.

- Pracujemy wszyscy razem i zawsze staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Są rzeczy, których nam brakowało jako zespołowi, a które powinniśmy zrobić lepiej.

- Ubiegły rok oczywiście zostawimy za sobą i skupiamy się na nadchodzącym sezonie - dodał.