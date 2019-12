Ocon nie obawia się Verstappena

Wczoraj, gdy ruszyły testy Formuły 1 w Abu Zabi, Ocon po raz pierwszy zasiadł za kierownicą samochodu Renault F1, przed powrotem do regularnych startów.

Pod koniec sezonu 2018, kiedy reprezentował zespół Racing Point, starł się podczas GP Brazylii z Maxem Verstappenem. Później, już po wyścigu, doszło między nimi do przepychanki.

- Cieszę się, że znów będę ścigał się ze wszystkimi kierowcami - powiedział Ocon. - To prawda, że przez całą karierę walczyłem z Maxem. To co wydarzyło się w Brazylii w zeszłym roku, było czymś sporym dla ludzi obserwujących to z zewnątrz. Jednak z wewnętrznej perspektywy, nie było tak poważne.

- Pomimo tamtych wydarzeń, szanujemy się. Czas na nowy rozdział i znów będziemy rywalizowali na torze - zakończył.

