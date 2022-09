Zespół Alpine jeszcze przed trzecim treningiem poinformował o wymianie silnika spalinowego w A522 Francuza. Dla Ocona jest to już piąty ICE w tym roku (drugi spoza puli) i dlatego na starcie do Grand Prix Włoch zostanie on przesunięty o pięć pozycji do tyłu.

Weekend na Monzy obfituje w kary. Wcześniej potwierdzono, że przesunięcia na końcowe pola startowe czekają Lewisa Hamiltona, Carlos Sainza i Yukiego Tsunodę. Valtteri Bottas zostanie cofnięty o piętnaście pozycji, Sergio Perez o dziesięć, a Max Verstappen o pięć.

