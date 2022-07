Spotkanie nastąpiło w obliczu szerokiej krytyki w kontekście strategii Ferrari w Grand Prix Wielkiej Brytanii, która pozbawiła Charlesa Leclerca nie tylko szansę na zwycięstwo w dziesiątej rundzie F1 2022, ale również miejsce w czołowej trójce. Triumfował za to drugi z kierowców włoskiej stajni, Carlos Sainz.

- Odebrali zwycięstwo Leclercowi - powiedział dla f1-insider.com były kierowca F1 Marc Surer.

- Głupiej nie mogli uczynić - zgodził się Ralf Schumacher. - Leclerc był w dużo lepszej sytuacji niż Sainz w klasyfikacji mistrzostw, więc przy tak zaciętej walce z Verstappenem powinni byli zrobić wszystko, aby zapewnić mu sięgnięcie po zwycięstwo, zwłaszcza w obliczu problemów Maxa.

Eddie Jordan prowadzący niegdyś zespół Formuły 1 dodał: - Jeśli masz takich przyjaciół jak strategowie Ferrari, nie potrzebujesz wrogów.

Binotto był widziany, jak macha palcem na widocznie zirytowanego Leclerca tuż po wyścigu na Silverstone. Podobno 24-latek nie towarzyszył swojej ekipie w drodze powrotnej z Wielkiej Brytanii. Pojawiły się też informacje, że nie wziął udziału w imprezie dla sponsorów zespołu zaplanowanej na początek obecnego tygodnia.

Były rzecznik Ferrari Alberto Antonini poinformował również, że gniew w obozie Leclerca był namacalny na Silverstone. Niektórzy członkowie zespołu nie uczestniczyli w ceremonii podium, gdy Sainz świętował swoje pierwsze zwycięstwo w królowej sportów motorowych.

- Niektórzy ludzie z Ferrari nie chcieli uczestniczyć w ceremonii podium ani być uwzględnieni na zdjęciu grupowym. To nie jest dobry znak - mówił Antonini. - Trochę zdrowej rywalizacji w garażu jest ok, ale wspólnym interesem musi być dążenie do zwycięstwa.

Były kierowca Ferrari, Gerhard Berger, współczuje Leclercowi.

- Po raz kolejny Ferrari samo weszło sobie w drogę - powiedział Austriak. - Przypomina mi to moje własne czasy, gdy dla nich jeździłem, kiedy panował tam chaos. Dlatego nie jestem optymistą, w kontekście zdobycia przez nich mistrzostwa świata.

Jeśli chodzi o wspomniane spotkanie Binotto na kolacji z Leclerkiem, fani zrobili im zdjęcia, gdy obaj rozchodzili się w środę wieczorem w dobrej atmosferze.

