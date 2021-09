Lando Norris:

- To niesamowite uczucie, nie wiem co powiedzieć. To była dość szalona sesja. Jechaliśmy całkiem dobrze i w końcu podjęliśmy decyzję, żeby przejść na slicki. Wielkie podziękowania dla zespołu, wykonali niesamowitą pracę. Po wyjeździe z Monzy nie spodziewaliśmy, że możemy coś takiego osiągnąć i to w takich warunkach. Nie mogę się doczekać jutrzejszego wyścigu. Cieszę sie z mojego pole position, mam nadzieję, że to pierwsze z wielu.

Carlos Sainz:

- Jestem zadowolony z drugiego miejsca. To były trudne kwalifikacje. Już w trakcie Q2 spodziewałem się, że za niedługo będziemy mogli skorzystać ze slicków. Nadal mamy kilka problemów do rozwiązania, ale na suchym byliśmy całkiem konkurencyjni. Mam nadzieję, że uda mi się jutro pokonać Lando na starcie. Drugie pole jest po brudnej stronie, więc muszę się upewnić, że jutro zbyt wiele nie stracę na starcie.

George Russell:

- To niesamowite! To już mój drugi raz w pierwszej trójce. Zespół po raz kolejny wykonał znakomitą robotę wypuszczając mnie w odpowiednim czasie. Trudno było utrzymać linię, jeden ruch i byłeś już na mokrej części toru. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre tempo, ale z pewnością jest nam daleko do Mercedesa. Czeka nas jutro zacięta walka.