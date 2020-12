Oddział Haasa w Maranello

Haas współpracuje z Ferrari od 2016 roku, czyli od samego początku swojej obecności w Formule 1. Związek stanie się jeszcze silniejszy, a przyczynkiem do tego jest limit budżetowy, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021.

Na początku grudnia ogłoszono, że Simone Resta, szef działu projektowania nadwozi w Ferrari, przeniesie się do Haasa, choć nie podano w jakiej roli. Zapowiedziano kolejne transfery, których finalizacja nastąpi wkrótce.

Ponadto w Maranello, w pobliżu fabryki Ferrari, powstaje oddzielna baza dla Haasa. Zatrudniony tam personel będzie pracował wyłącznie na rzecz amerykańskiej ekipy.

Mattia Binotto, szef zespołu Ferrari, powiedział: - Osoby te będą w Maranello w oddzielnym budynku niż ten należący do Scuderia Ferrari. Nie będą miały dostępu do naszych pomieszczeń. My jesteśmy oddzieleni i tak pozostanie.

Związki Ferrari i Haasa już w przeszłości znajdowały się pod lupą rywali. Binotto zapewnia, że relacje pozostaną w zgodzie z koncepcją producent - zespół kliencki i jasno zaznaczył, iż nie rozważano żadnych pomysłów, mogących być wbrew regulaminowi.

- Jeśli chodzi o nasze podejście, oni są klientami. Niektórzy z naszych ludzi dołączą do Haasa i wydaje mi się, że będzie to dla nich wielka szansa. Robiąc to, możemy wzmocnić ich firmę i zaplecze techniczne.

- Dla nas też było to konieczne, ponieważ musimy zredukować nasz obecny personel, aby sprostać wymaganiom limitu budżetowego. Jednak Haas pozostanie niezależnym od Ferrari zespołem. To nie jest juniorska ekipa i nie będziemy wymieniać żadnych informacji, poza rzeczami dozwolonymi regulaminem.

Binotto podkreślił, że przeniesienie części osób do Haasa było lepszym rozwiązaniem niż ich zwolnienie i ryzykowanie, iż zasilą szeregi głównych rywali.

- Jeśli muszę zredukować swoją firmę, ale mam też wybór, jestem dużo bardziej zadowolony, że ci ludzie dołączą do Haasa i nie będą dostępni na rynku dla innych. To jest sposób, w jaki my patrzymy na tę współpracę.