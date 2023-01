Szafnauer dołączył do Alpine przed sezonem 2022, rozstając się uprzednio z Astonem Martinem. W Enstone podlega Laurentowi Rossiemu, dyrektorowi generalnemu całej marki, odpowiedzialnemu również za kluczowe sprawy związane z działaniem zespołu Formuły 1.

Chociaż Szafnauer po odejściu z Astona Martina mówił, iż „zespół nie może mieć dwóch papieży”, nawiązując do dołączenia Martina Whitmarsha, podkreśla, że w Alpine sytuacja jest inna.

- Praca z Laurentem jest naprawdę łatwa - powiedział Szafnauer. - Jesteśmy jak papieże, ale innych kościołów. On jest dyrektorem generalnym Alpine - marki samochodowej i ja podlegam jemu.

- Jednym z filarów marki Alpine jest zespół Formuły 1 i ja po prostu składam raporty do Laurenta. On ma wielu bezpośrednich podwładnych. Od sprzedaży samochodów, projektowania samochodów, produkcji. To trochę tak, jak w przypadku relacji Toto Wolffa i Oli Kalleniusa.

Szafnauer zapewnia, że podział obowiązków w Alpine jest klarowny.

- Ostatnią rzeczą jakiej chcesz, gdy wchodzisz do zespołu, to niedopilnowanie czegoś. Gdy pokrywają się obowiązki, oznacza to, że ja coś zrobię i ty coś zrobisz. A jeśli ja czegoś nie zrobię i ty czegoś nie zrobisz, mamy to pominięte. I wtedy jest gorzej.

- Na początku faktycznie trochę się dublowaliśmy, ale potem podział stał się jasny. Ja zrobię to, ty zrobisz to. Nic się nie pokrywa, nic nie pomijamy. I w tym momencie jesteśmy.

Podział obowiązków w Alpine Szafnauer opisuje na podstawie transferu Pierre’a Gasly’ego z AlphaTauri.

- Zadzwoniłem do Franza Tosta i spytałem czy puściłby Pierre’a. I Franz powiedział, że nie. Ja na to, że cieszę się, iż to powiedział, ponieważ ostatnią rzeczą, którą chciałem usłyszeć było: „Tak, chcę się go pozbyć!”. Ale on odparł: „Potrzebuję go, jest świetnym kierowcą. Nie chcę go stracić”.

- Odpowiedziałem, że dziękuję, dodając czy ma coś przeciwko, jeśli zadzwonię do Helmuta [Marko]. Zadzwoniłem więc. Jednocześnie jednak, gdy przebrnąłem pewien etap, dzwoniłem do Laurenta i mówiłem: „Spójrz, to i to udało się zrobić. Teraz muszę jechać do Ameryki porozmawiać z Bryanem Hertą na temat Coltona”.

- I tym też po części się zająłem. Pojechałem i zjadłem obiad z Bryanem i Coltonem. Zwolnienie [Gasly’ego] z kontraktu było poufne aż do czasu znalezienia przez Red Bulla odpowiedniego zastępstwa.

Gasly ostatecznie trafił do Alpine, a w AlphaTauri zastąpił go Nyck de Vries.