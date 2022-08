Bottas po pięciu sezonach rozstał się z Mercedesem i znalazł swoje miejsce w Alfie Romeo. Chociaż praktycznie pewne było, iż przeprowadzka wiązać się będzie ze spadkiem pozycji w stawce - i tak też się zresztą stało - Fin stwierdził, iż jego ambicje się nie zmieniły i nadal chciałby wygrywać oraz stawać na podium.

Tegoroczna forma samochodu z Hinwil nie pozwala na realizację ambicji Bottasa. Najlepszy wynik to piąte miejsce z Imoli. Kierowcy nie przeszkadza to jednak odważnie formułować cele.

- Generalnie wydaje mi się, że cele Freda [Vasseura] oraz zespołu są nieco konserwatywne - powiedział 32-latek w rozmowie z serwisem GPFans. - Sądzę, że byłby szczęśliwy z top 6 wśród konstruktorów i jednego kierowcy w czołowej dziesiątce. Osobiście jednak wolałbym być siódmy w tabeli kierowców, czyli najlepszy z reszty.

- Jako zespół, czuję, że powinniśmy być czwarci.

Strata Alfy do ekip na czwartym i piątym miejscu: Alpine i McLarena wynosi odpowiednio 48 i 44 punkty.

- Taki jest cel, ale forma prezentowana ostatnio przez Alpine i McLarena jest nieco przerażająca. Oni są głównymi rywalami: Alpine i McLaren. Aby jednak ich dogonić, musimy konsekwentnie zdobywać punkty i pozbyć się problemów, które nam w tym roku przeszkadzają.

Bottas podkreślił też, że choć punkty i pozycja w tabeli są ważne, Alfa ma długoterminowy plan i chce zbudować fundamenty pod lepszą przyszłość.

- Gdybyśmy mieli jedynie 20 punktów, nadal nie byłoby to wielkim rozczarowaniem, ponieważ nasze cele są długoterminowe. To tylko punkt wyjścia. I okazał się on lepszy, niż początkowo sądziliśmy.

- Miło jest myśleć o przyszłości, a nie tylko o kilku najbliższych miesiącach. Sądzę, że planujemy rok, dwa lata do przodu - podsumował Valtteri Bottas.