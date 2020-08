Odwołanie w sprawie RP20

ZSS uznał, że nawiewy nie zostały zaprojektowane przez zespół, a zatem nie są zgodne z regulaminem, ale dopuścił ich wykorzystywanie do końca sezonu.

Racing Point został ukarany naganą, odebraniem 15 punktów w mistrzostwach producentów i grzywną 400.000 euro.

Inne zespoły również rozważają możliwość skierowania sprawy do Międzynarodowego Trybunału Apelacyjnego FIA. Po zapowiedzi złożenia odwołania, co należało uczynić w ciągu 24 godzin od ogłoszenia decyzji ZSS, teamy mają 96 godzin na dopełnienie pozostałych formalności.

- Nie zgadzamy się z całą koncepcją samochodu Racing Point - powiedział Mattia Binotto. - Uważamy, że regulamin jest wystarczająco jasny. Naszym zdaniem doszło do naruszenia regulaminu. Nie sądzę, żeby dzisiejszy werdykt był wystarczający, bo dotyczy tylko nawiewów na hamulce, a nie całej koncepcji samochodu. Jak powiedział Zak Brown, to jedynie wierzchołek góry lodowej i sporo rzeczy pozostało do wyjaśnienia.