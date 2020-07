Ofensywa Renault

Długo wyczekiwany sezon Formuły 1 rusza już za tydzień. Cała stawka znajdzie się na jednym torze po raz pierwszy od zimowej sesji testowej, która odbyła się pod koniec lutego w Barcelonie. Choć fabryki były zamknięte przez ponad 60 dni, niektórym zespołom udało się opracować aktualizacje.

Jednym z nich jest Renault. Francuska ekipa początkowo chciała rozłożyć w czasie trzy pakiety poprawek, planując ich premiery na wyścigi w Wietnamie, Holandii i Hiszpanii. Opóźnienie spowodowane pandemią koronawirusa sprawiło, że komplet aktualizacji pojawi się w RS20 podczas weekendu na austriackim Red Bull Ringu.

- Jeśli chodzi o nadwozie, nadchodzą poprawki - powiedział Cyril Abiteboul, szef zespołu, podczas prowadzonej online konferencji prasowej. - Wielkim wysiłkiem udało się wyprodukować pakiety szykowane na rundy trzecią, piątą i szóstą - oczywiście biorąc pod uwagę pierwotną numerację. Wszystkie te wyścigi zostały odwołane, ale wzrost osiągów powinien pojawić się w Spielbergu.

Choć w Renault spodziewają się, że pakiet aktualizacji znacznie poprawi osiągi RS20, Abiteboul nauczony doświadczeniem z poprzedniego sezonu wyraźnie tonował nastroje.

- Chciałbym nieco ostudzić oczekiwania, ponieważ pamiętamy, że samochód był naprawdę zły w roku ubiegłym. Mam nadzieję, że będzie po prostu lepszy. Nadal nie jesteśmy całkowicie pewni, co do konkurencyjności naszego bolidu w trakcie zimowych testów. Nie chcę w tym momencie mówić zbyt wiele.

- Oczywiście jest wielka satysfakcja z włożonego wysiłku i posiadania tych wszystkich części w odpowiedniej liczbie. Wszyscy wiemy, że Spielberg potrafi być wymagający dla samochodów, nawet jeśli usunięto niektóre krawężniki. Mam nadzieję, że niektóre elementy zapewnią naprawdę dobre osiągi.

Kierowcami Renault są Esteban Ocon i Daniel Ricciardo. Australijczyk przyznał, że spodziewa się niezwykle zaciętej walki w środku stawki.

- Wygląda na to, że w środku stawki będzie bardzo ciasno. Tak, jak słyszeliście, mamy inny samochód niż w Melbourne, więc wszystko jest możliwe. Spodziewam się zaciętej walki. Sądzę, że cały grid wyraźnie się do siebie zbliży. Środek stawki zmieści się prawdopodobnie w dziesiątej części sekundy. Teraz możemy jednak tylko dyskutować. Za tydzień każdy pozna odpowiedzi, my również - podsumował Daniel Ricciardo.