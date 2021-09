Ogólnoświatowa ankieta Formuły 1 i Motorsport Network

Formuła 1 i Motorsport Network we współpracy z Nielsen rozpoczęli dziś ogólnoświatową ankietę o tematyce F1, której celem jest zebranie aktualnych poglądów kibiców. Oczekuje się, że ankieta będzie największym tego rodzaju badaniem opinii fanów F1. Przeprowadzona zostanie przez flagowy podmiot Motorsport Network, czyli Motorsport.com. Ankieta będzie dostępna w piętnastu językach.

- Zrozumienie, czego chcą nasi fani i co sobie cenią, to dla nas najlepsza droga podejmowania strategicznych decyzji - powiedział Ellie Norman, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Formuły 1. - Wykorzystując moc i zasięg Motorsport Network, będziemy w stanie dotrzeć do kibiców na całym świecie. Otrzymamy bezcenny wgląd w to, czego chcą nasi fani i co możemy poprawić w przyszłości.

Poza identyfikacją ulubionych kierowców i torów, ankieta pozwoli poznać opinię kibiców na różne tematy, w tym zwyczaje dotyczące oglądania, rozgrywek e-sportu czy planów związanych z paliwami zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju.

Jest to już trzecia ankieta przeprowadzana przez Motorsport Network. Wcześniejsze odbyły się w 2015 i 2017 roku. W każdym badaniu wzięło udział ponad 200 tysięcy respondentów.

W ankiecie może wziąć udział każda osoba powyżej 16 roku życia. Start nastąpi 8 września, a swoje opinie można będzie przekazywać przez dwa tygodnie. Wyniki zostaną przedstawione przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych, zaplanowanym w końcu października.

