Mercedes podpisał kontrakt z Mickiem Schumacherem powierzając mu rolę kierowcy rezerwowego na sezon F1 2023. Tym samym słynne nazwisko powraca do zespołu 11 lat po tym, jak jego ojciec Michael ścigał po raz ostatni w królowej sportów motorowych, właśnie dla tej ekipy.

Oznacza to kolejny krok w karierze Schumachera juniora po utracie miejsca w zespole Haas, który reprezentował przez dwa sezony, a także po zakończeniu czteroletniej współpracy z Ferrari.

Przyznał, iż dołączenie do Mercedesa „wiele znaczy” dla niego biorąc pod uwagę więzi rodzinne z niemieckim producentem, które sięgają kilku dekad wstecz. Jego ojciec ścigał się w samochodach sportowych tej marki jeszcze przed debiutem w F1 w 1991 roku. Wujek Ralf z kolei reprezentował Mercedesa w DTM.

- Mój ojciec wchodził w skład zespołu od 2010 do 2012 roku i oczywiście pomógł położyć fundamenty pod ich sukces - powiedział Schumacher. - Jestem bardzo dumny, że mogę być teraz częścią tej ekipy. Mam nadzieję, że pomogę im dalej kroczyć naprzód i robić postępy, wnosząc również swoją wiedzę.

Michael dołączył do Mercedesa w swoim powrocie do F1 w sezonie 2010 po tym jak producent przejął mistrzowską formację Brawn GP pod koniec 2009 roku.

Zdobył dla nich tylko jedno podium w ciągu trzech kampanii, ale pomógł położyć podwaliny pod passę ośmiu z rzędu triumfów w klasyfikacji konstruktorów, która nastąpiła od 2014 roku.

Schumacher junior powiedział, że nastąpiła zauważana zmiana w skali infrastruktury ich bazy w Brackley od czasu jego ostatniej wizyty, gdy w tajemnicy przyjechał tam w 2014 roku, aby po raz pierwszy spróbować sił w symulatorze F1.

- Zmiany w porównaniu do 2014 roku są wyraźne, gdy byłem tam ostatni raz. Wtedy była to trochę tajna wizyta, podczas której zaliczyłem pierwszą sesję w symulatorze. Rozwój zespołu jest ogromny, to pokazuje, dlaczego jest na takim poziomie, jaki obecne prezentuje. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tego częścią i nie mogę doczekać się, aby zobaczyć więcej i poznać wszystkich - opowiadał 23-latek.

Podejmując się roli rezerwowego Mercedesa, zastępuje Stoffela Vandoorne'a i Nycka de Vriesa, którzy opuścili stajnię przed sezonem 2023. Pierwszy został rezerwowym Astona Martina, a drugi będzie regularnie ścigał się w Formule 1 w bolidzie AlphaTauri .

Mick natomiast będzie jednym z nielicznych kierowców rezerwowych w nadchodzącym roku w Formule 1 z dużym doświadczeniem w bolidzie obecnej generacji, co może być bardzo korzystne dla Mercedesa.

- Myślę, że nie jest tak powszechne dysponowanie kierowcą rezerwowym, który jeździł samochodem z aktualnej ery technicznej - stwierdził.

- Znam nowe opony, wiem o co chodzi w kontekście obecnej specyfikacji bolidu, rozumiem, jakie są jego wymagania pod kątem stylu jazdy. Mam nadzieję, że będę miał pewien wkład w aspekcie wsparcia regularnych kierowców. Oczywiście praca w symulatorze będzie bardzo ważna - przekazał. - Liczę, że zdobędę też sporą wiedzę dla siebie, którą będę mógł wykorzystać przez resztę mojej kariery.

