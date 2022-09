Max Verstappen jest na najlepszej drodze do obrony tytułu. Na sześć rund przed końcem sezonu jego przewaga nad drugim w tabeli Charlesem Leclerkiem wynosi 116 punktów. Teoretycznie pewny mistrzostwa może być już za nieco ponad tydzień po Grand Prix Singapuru, ale większe szanse pojawią się siedem dni później w Japonii.

- Max jest daleko z przodu i wygląda to pozytywnie w kontekście drugiego tytułu - powiedział Jos, który w weekend zaliczył kolejny występ na rajdowych oesach. W Hellendoorn Rally uplasował się wraz z Harmem van Koppenem na czwartej pozycji.

- Najpierw musi się to jednak wydarzyć. Na pewno pojadę do Singapuru. Potem, w zależności od wyniku, również do Japonii. Jednak koniec końców nieważne, gdzie obroni tytuł. Najważniejsze, by się udało.

Po wakacyjnej przerwie Verstappen i Red Bull znacząco „odjechali” rywalom, a potwierdzeniem dominacji są zwycięstwa odniesione po startach z dalszych pozycji.

- To pokazuje, jak dobry jest samochód Maxa. Jeśli dla odmiany będzie ruszał z pierwszego rzędu, stanie się to jeszcze łatwiejsze.

Pierwszy trening przed Grand Prix Singapuru ruszy w przyszły piątek o godzinie 12 polskiego czasu.