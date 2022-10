Pomysł pojawił się po azjatyckich wyścigach w Singapurze i Japonii, opóźnionych z powodu deszczu i wody zalegającej na torze.

Kierowcy chcą, by znaleziono lepsze rozwiązanie do oceny warunków panujących na torze. Uważają, że przejazd samochodu bezpieczeństwa nie do końca spełnia swoją rolę, ponieważ jego osiągi oraz ilość wodnego sprayu, który za nim powstaje, nie są porównywalne z bolidami F1. Może to w konsekwencji dawać mylne wrażenie, co do prawdziwego obrazu sytuacji.

Idea okrążeń informacyjnych zakłada wyjazd samochodów F1 na tor podczas przerwy wywołanej warunkami. Nie sprecyzowano czy stawka miałaby podążać za samochodem bezpieczeństwa. Kierowcy przekazywaliby następnie swoją opinię do dyrekcji wyścigu.

- Dyrektor wyścigu powinien mieć możliwość, którą nazwałem okrążeniami informacyjnymi - powiedział Alex Wurx, prezes GPDA, w rozmowie z Motorsport.com. - Jeśli zespoły się na to zgodzą, on mógłby zarządzić, na przykład, że za 10 minut wypuszczamy samochody na tor. Coś w rodzaju okrążenia na pola startowe.

- W tym czasie wszyscy kierowcy mogliby ocenić warunki. A my mielibyśmy dwadzieścia opinii od dwudziestu kierowców, którzy ryzykują swoje życie. I wtedy FIA może podjąć decyzję na podstawie informacji od zawodników.

Wurz podkreśla również korzyści z takiego rozwiązania dla porządkowych.

- Będą wiedzieć czy widać kolejny posterunek. Jeśli nie, nie powinno być ścigania, ponieważ w chmurze sprayu nie widać by było wypadku. Dzięki tym okrążeniom, porządkowi mogliby także informować nas o warunkach.

- Dyrektor wyścigu otrzymałby dużo więcej informacji, a miliony telewidzów na świecie przekonałyby się jakie naprawdę są warunki.

Pomysł został na razie przedyskutowany wewnątrz GPDA, ale prawdopodobnie zostanie zgłoszony do FIA podczas narady poprzedzającej Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Ewentualne wprowadzenie okrążeń informacyjnych będzie wymagało wcześniejszej zmiany przepisów oraz rozwiązania zagadnień związanych z liczeniem okrążeń i zużycia paliwa.