Grand Prix Bahrajnu zaoferowało emocjonującą rywalizację. Do końcowych metrów o zwycięstwo walczyli Lewis Hamilton i Max Verstappen. Pojedynków nie brakowało również w niezwykle wyrównanym środku stawki.

Swoimi wrażeniami po pierwszym weekendzie sezonu podzielił się Flavio Briatore. Zdaniem Włocha to bardziej Red Bull Racing przegrał wyścig, niż Mercedes go wygrał.

- Zespół z Milton Keynes miał wszystkie karty w ręku, ale przytłoczyła ich strategiczna pomysłowość Mercedesa - powiedział Briatore na łamach Andkronos. - Holender powinien wygrać w Bahrajnie. Zespół nie ściągnął go jednak w porę do alei serwisowej.

- Ich samochód jest jednak bardzo wydajny. Pojawią się wyścigi, w których dominować będzie Mercedes, ale Red Bull z pewnością może powalczyć o mistrzostwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę formę Verstappena.

Briatore wypowiedział się również na temat decyzji zespołu, nakazującej Verstappenowi natychmiastowe oddanie pozycji, gdy ten wyprzedził Hamiltona poza torem w zakręcie numer 4. Holender zarzekał się, że byłby w stanie uzyskać minimum 5-sekundową przewagę, mogącą pokryć przyznaną karę.

- To była właściwa decyzja zespołu. Zauważyli, o co chodzi i taki wybór był czymś normalnym. Pierwszym błędem było niesprowadzenie go do alei wcześniej. Miał za bardzo zużyte opony.

Włoch ocenił także formę Ferrari, choć nie daje ekipie z Maranello szans na włączenie się do walki o najważniejsze laury. Upatruje w nich kandydatów do trzeciego miejsca w klasyfikacji konstruktorów.

- Trudno będzie im stanąć na podium w tym roku, jeśli nikt nie odpadnie w trakcie wyścigu. Powalczą o trzecie miejsce w mistrzostwach. Będzie Mercedes, Red Bull i Ferrari, które zrobiło krok naprzód w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Mają dwóch dobrych kierowców. [Carlos] Sainz i [Charles] Leclerc dobrze się spisali. Głównym ograniczeniem jest samochód.

Nie zabrakło również kilku słów o dobrym znajomym Briatore, czyli Fernando Alonso. 70-latek ujawnił, że Alonso był trochę rozczarowany formą Alpine A571.

- Niedawno rozmawiałem z Fernando. Pomimo, iż zdaje sobie sprawę, w jakiej pozycji jest obecnie Renault, był trochę rozczarowany.

- Miał również pecha, że kawałek plastiku dostał się do kanałów hamulcowych i spowodował wycofanie. Alonso jednak zakwalifikował się wyżej [jako dziewiąty], niż zasługiwał na to jego samochód.

Kolejne starcie już za dwa tygodnie w Grand Prix Emilii-Romanii.