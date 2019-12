Opony nie zachwyciły Bottasa

Po zakończeniu właściwego sezonu F1, wszystkie zespoły biorą udział w testach ogumienia, które mają pozwolić zespołom na zapoznanie się z nowymi mieszankami. Bottas uzyskał najlepszy czas wtorkowych jazd, ale rezultat zanotował na tegorocznej oponie C4.

- Po weekendzie wyścigowym i tak długim sezonie możesz czuć się zmęczony. Przynajmniej teraz jestem w lepszej formie po grypie. Długi dzień testów to część rutyny, więc nie martwię się. Starałem się być konsekwentny i powtarzalny okrążenie po okrążeniu - podsumował jazdy Bottas.

- Testowaliśmy tylko opony. Muszę przyznać, że nie poczułem nic lepszego na nowym ogumieniu. Odniosłem nawet wrażenie, że były nieco wolniejsze od starszej mieszanki. Zachowywały się w ten sam sposób - dodał.

Również kierowca Haasa: Romain Grosjean, który przejechał ponad 100 okrążeń, nie był zadowolony z nowych opon: - Różnią się. Są pozytywy i negatywy. Dokonali dużych zmian, ale czy są tym, czego oczekiwaliśmy? Nie. Musimy spojrzeć na to, jak prowadziliśmy auto i upewnić się, że osiągniemy maksimum. Jeśli jednak zapytacie mnie, czy jestem bardzo zadowolony z nowych opon i czy rozwiążą problemy z degradacją, muszę powiedzieć prawdę i te problemy nie znikną. Niektóre mieszanki były lepsze. Pomogło również obniżenie ciśnień. Są pozytywy, ale to nie jest to, o czym marzyliśmy.