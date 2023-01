Orlen nadal w Formule 1

Orlen w 2023 roku pozostaje w padoku Formuły 1. Koncern rozpoczyna współpracę z włoskim zespołem Scuderia AlphaTauri.

Logotyp marki Orlen, w rekordowym sezonie, składającym się z 23 weekendów wyścigowych, będzie eksponowany między innymi na tylnym skrzydle, nosie bolidu oraz obręczy halo. To już piąty kolejny rok największej polskiej firmy w padoku królowej motorsportu. W barwach AlphaTauri wystąpią Japończyk Yuki Tsunoda i Holender Nyck de Vries.

- Cieszę się, że rozpoczynamy sezon 2023 z tak pozytywną wiadomością dla zespołu - przekazał szef stajni z Faenzy, Franz Tost. – Orlen jest jedną z wiodących firm naftowo-gazowych w Europie Środkowej, a to partnerstwo pozwoli im jeszcze bardziej zwiększyć rozpoznawalność marki, dzięki globalnym platformom, które oferujemy jako zespół.

- Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć ich logo umieszczone na naszym nowym samochodzie podczas premiery w Nowym Jorku w przyszłym miesiącu, a także jak to partnerstwo rozwinie się w nadchodzących latach - dodał.

- Grupa Orlen to największy w Europie Środkowej koncern multienergetyczny, obsługujący ponad 100 milionów klientów. Globalna rozpoznawalność marki jest niezbędna do realizacji naszych celów strategicznych. Blisko połowa przychodów koncernu pochodzi ze sprzedaży za granicą. Dlatego konsekwentnie stawiamy na sponsoring sportowy, którego filarem jest obecność w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej. Dzięki tej ekspozycji docieramy do setek milionów kibiców na całym świecie i budujemy spójną strategię marketingową w Polsce i za granicą. To olbrzymi potencjał, który będziemy dalej efektywnie wykorzystywać we współpracy ze Scuderia AlphaTauri - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

W sezonie 2023 logotyp Orlenu będzie eksponowany na nosie bolidu, tylnym skrzydle, deflektorach, obręczy halo, lusterkach, kombinezonach oraz ubraniach kierowców, a także mechaników. Dodatkowo znajdzie się w padoku oraz ściankach mediowych, a kierowcy wezmą udział w kampaniach reklamowych realizowanych przez Orlen. Nowa umowa przewiduje także objęcie sponsoringiem tytularnym zespołu Scuderia AlphaTauri Esports.

Nowa umowa oznacza zakończenie trzyletniej współpracy koncernu z Sauber Motorsport. Robert Kubica pozostaje ambasadorem marki Orlen, a w najbliższych dniach przedstawi swoje plany wyścigowe na sezon 2023. Spodziewane są dalsze starty Polaka w Długodystansowych Mistrzostwach Świata, w klasie LMP2. Powyższy stan rzeczy natomiast jest prawdopodobnie pożegnaniem 38-latka z Formułą 1, w której na ostatnim etapie kariery pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego w Alfie Romeo, ekipie prowadzonej przez Saubera.

Zespół AlphaTauri w tym tygodniu zaliczył już pierwszą rozgrzewkę przed sezonem. Gościł na torze w Imoli, gdzie za kierownicą dwuletniego AT02 zasiadali Yuki Tsunoda oraz Nyck de Vries, który szykuje się do swojej pierwszej pełnej kampanii w królowej sportów motorowych.

Juniorska formacja Red Bulla, kuźnia młodych talentów, przedstawi swoje barwy na sezon 2023 podczas prezentacji w Nowym Jorku, którą zaplanowano na jedenastego lutego.