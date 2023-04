Red Bull Racing udanie zainaugurował sezon 2023, starania o obronę mistrzowskich laurów rozpoczynając od dubletu w Bahrajnie. Max Verstappen finiszował przed Sergio Perezem. Z kolei w Mercedesie wiedzieli już, że tegoroczny W14 nie dotrzyma kroku RB19. Lewis Hamilton był piąty, George Russell siódmy, a strata do zwycięzcy przekroczyła 50 sekund.

To właśnie wtedy Russell zapowiedział, że Red Bull wygra wszystkie wyścigi w tym sezonie. W Arabii Saudyjskiej ekipa z Milton Keynes powtórzyła dublet - a Verstappen przebił się z piętnastego miejsca aż na drugie - ale już w Australii przewaga mistrzów świata nie była tak wyraźna. Nieco lepiej spisały się też Mercedesy. Russell był drugi w czasówce, a Hamilton trzeci. Obaj na początku wyścigu wyprzedzili nawet zwycięskiego później Verstappena.

Wracając do swoich pierwszych przewidywań, Russell powiedział: - Po frustrujących kwalifikacjach, jakie mieliśmy w Bahrajnie, powiedziałem coś w emocjach.

- Nadal jednak uważam, że Red Bull jest o klasę lepszy, a ja i Lewis wyciągnęliśmy teraz w Australii maksimum jeśli chodzi o czasówkę. A sądząc po tym, co mówi Max, oni mieli jeszcze więcej w zanadrzu. Mówimy, że 0,3 s to mało. Zwykle mają sekundę przewagi. Teraz są trzy dziesiąte części sekundy. To wciąż ogromna wartość w Formule 1.

Mercedes szykuje duży pakiet poprawek, który jednak zadebiutuje dopiero w połowie maja podczas weekendu na Imoli. Te dotyczyć będą zarówno aerodynamiki, jak i elementów mechanicznych, mających bezpośredni wpływ na komfort kierowcy.

Oczekując dalszej poprawy osiągów W14, Russell przyznał, że przewartościuje swoje prognozy dotyczące dominacji Red Bulla.

- Nie zamierzamy się poddawać i będziemy naciskać. W tej chwili musimy się ponownie zastanowić, kiedy wprowadzimy poprawki. Wtedy dopiero naprawdę dowiemy się czy działają tak, jak tego oczekujemy i pozwolą nam walczyć z Red Bullem.

