Ostatni sezon Räikkönena

Na początku 2019 roku Räikkönen dołączył do Alfy Romeo i przestał liczyć się walce o czołowe pozycje, a tegoroczna forma C39 nie zwiastuje rychłej zmiany sytuacji. Co więcej, doświadczony kierowca zaczął przegrywać w konfrontacji z zespołowym kolegą, Antonio Giovinazzim.

W opinii Miki Salo, Räikkönen po sezonie 2020 zakończy swoją przygodę z F1.

- Sytuacja wygląda bardzo źle - powiedział Salo w rozmowie z dziennikiem Ilta-Sanomat. - Samochód nie jest dobry, a dodatkowo cierpią również przez zmiany, jakich Ferrari musiało dokonać w silniku. Nie wydaje mi się, aby Kimi był teraz specjalnie zmotywowany.

Zaczęły pojawiać się również spekulacje, iż mistrz świata z 2007 roku mógłby odpuścić sobie jazdę już w połowie sezonu. Salo nie uważa, by tak się stało.

- Jeśli jesteś profesjonalistą, zdecydowanie nie kończysz w połowie sezonu. Jednak uważam, że Kimi odejdzie na koniec roku.

Salo wyraził również swoją opinię na temat potencjalnych następców Räikkönena. Choć wielu za niemal pewnego kandydata uważa Micka Schumachera, Fin ma innego faworyta, również objętego opieką Ferrari.

- Robert Shwartzman miał ostatnio kilka słabszych wyścigów, ale mam nadzieję, że Alfa go weźmie. Jest jednym z kierowców SMP Racing. Trenuję go odkąd skończył 13 lat i nadal będę to robił - zapowiedział Mika Salo.

Shwartzman jest aktualnie trzeci w punktacji Formuły 2.