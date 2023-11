Start do wyścigu sprinterskiego przebiegł po myśli Verstappena. Holender wyruszył bardzo dobrze z pola startowego pomimo startu z brudnej części toru i zdołał wejść od wewnętrznej strony toru Norrisowi w pierwszym zakręcie. Brytyjczyk nie miał szans przy tym manewrze i musiał oddać prowadzenie Holendrowi.



Jeszcze lepsze pierwsze okrążenie od kierowcy Red Bulla zaliczył George Russell. Kierowca Mercrdesa zdołał na pierwszych metrach wyprzedzić Sergio Pereza z Red Bulla, aby pod koniec okrążenia zaatakować startującego z pierwszej pozycji Norrisa, co zapewniło mu awans na drugą pozycję, bezpośrednio za plecy Verstappena.



To nie był koniec kłopotów Meksykanina. Na dohamowaniu do czwartego zakrętu z zewnętrznej jego części bardzo głęboko dohamował Lewis Hamilton, który zdołał objechać kierowcę Red Bulla i zepchnąć na piątą pozycję.



Kilka okrążeń później kierowcy Mercedesa stracili jednak swoje dobre pozycje. Perez zdołał odgryźć się Hamiltonowi za manewr na pierwszym okrążeniu, a chwilę później Norris wykorzystał strefę DRS na prostej start-meta toru Interlagos i wyprzedził Russella.



W dalszej części stawki za wyprzedzanie zabrali się kierowcy Astona Martina, którzy zaliczyli wyjątkowo pechowe kwalifikacje do dzisiejszego sprintu. Pomimo startu Lance'a Strolla i Fernando Alonso odpowiednio na 17 i 15 miejscu, kierowcy brytyjskiego zespołu zdołali przebić się w przeciągu kilku okrążeń na 12 i 15 miejsce, licząc na dalszy awans w późniejszej fazie sprintu.



Podczas ósmego okrążenia podrażniony Perez zabrał się za wyprzedzanie Russella jadącego na trzeciej pozycji. Meksykanin zdołał skutecznie zaatakować młodego brytyjczyka na dohamowaniu do pierwszego zakrętu, ale Russell obrał dobrą linie na wyjściu z trzeciego zakrętu i zdołał odebrać swoje trzecie miejsce wykorzystując swój DRS.



Perez zdołał jednak ostatecznie wyprzedzić kierowcę Mercedesa dwa okrążenia później. Po manewrze Meksykanina na prostej startowej tym razem Russell nie był już w stanie odzyskać swojej pozycji.



W połowie sprintu swoją szansę próbował wykorzystać Daniel Ricciardo, który jechał na dziewiątej pozycji bezpośrednio za plecami Carlosa Sainza z Ferrari. Obaj kierowcy walczyli ze sobą przez kilka okrążeń na zmianę wymieniając się pozycją, kiedy niespodziewanie Ricciardo został zaatakowany w zakręcie numer 8 przez Piastriego.





Po manewrze kierowcy McLarena Sainz zdołał odjechać na bezpieczny dystans ponad jednej sekundy od niego, więc walka na kilka okrążeń została zamrożona.



Na czele nadal jechał Verstappen przed Norrisem, ale wbrew zapowiedziom brytyjczyka po kwalifikacjach do sprintu, panujący mistrz świata nie był w stanie uciec kierowcy McLarena, który niemal do końca wyścigu jechał tuż za plecami Holendra naciskając go i zmuszając do szybszej jazdy.



Końcówka wyścigu okazała się koszmarem dla Hamiltona, natomiast AlphaTauri przystąpiła do szturmu. Kierowca Mercrdesa stracił swoje dobre piąte miejsce na rzecz Leclerca, który wyprzedził go na dohamowaniu do pierwszego zakrętu podczas 21 okrążenia. Chwilę później za Brytyjczyka zabrał się Yuki Tsunoda, który awansował na szóste miejsce, zapewniając swojemu zespołowi bezcenne punkty w walce w tabeli konstruktorów.



Na tym samym okrążeniu Ricciardo zdołał zaatakować Piastriego, który kilka okrążeń wcześniej zaatakował go w drugim sektorze podczas gdy ten walczył z Sainzem.



Sprint ostatecznie wygrał Verstappen z przewagą nieco ponad czterech sekund nad Norrisem. Na trzeciej pozycji dojechał Perez, który po nienajlepszej początkowej fazie wyścigu zdołał odrobić swoją stratę i odzyskać pozycję, z której startował.

Na pierwszym miejscu poza podium znalazł się Russell, który zaliczył bardzo udany początek sprintu na Interlagos. Bezpośrednio za plecami Brytyjczyka znaleźli się Leclerc i Tsunoda, którzy w ostatniej fazie wyścigu zdołali wyprzedzić wlekącego się po torze Hamiltona, który dojechał na siódmej pozycji.

Czołową ósemkę dzisiejszego wyścigu uzupełnił Sainz, który zdobył jeden punkt dla zespołu Ferrari.

WYNIKI