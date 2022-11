Alfa Romeo F1 Team ORLEN udaje się do Interlagos na Grand Prix Brazylii. W Sao Paulo odbędzie się również ostatni sprint w tym roku, dający ekipie dodatkową szansę na zdobycie ważnych punktów, aby zapewnić sobie szóste miejsce w mistrzostwach konstruktorów.

Brazylia to tor, na którym zapisano ważne karty historii sportów motorowych. Od bohaterskich wyczynów Senny w 1991 roku po radość i złamane serce w wyścigach decydujących o tytułach, jak na przykład w sezonach 2007 czy 2008. Interlagos to kultowy element tradycji Formuły 1.

Kibice, układ toru, który prawie nie zmienił się od czasu wielkiego remontu w 1990 roku, nieprzewidywalne warunki pogodowe – wiele czynników decyduje o wyjątkowości tego wyścigu.

W tym roku Brazylia ma szczególne znaczenie dla Alfy Romeo. Główne tytuły wśród kierowców i konstruktorów zostały już przyznane, ale walka o dalsze pozycje trwa. W Meksyku świetny występ Valtteriego Bottasa w kwalifikacjach udało się połączyć z punktowanym finiszem w niedzielę.

Dodatkowa okazja na punkty, jaką daje sobotni sprint, to kolejna rzecz, z którą trzeba się zmierzyć w kluczowym momencie sezonu. Na dwa wyścigi przed zakończeniem roku jest to coś, co zaburza równowagę. Oczywiście, jest to szansa, jeśli zostanie dobrze wykorzystana – ale również potencjalne zagrożenie.

Ten weekend może być ostatnią okazją do sobotniego sprintu w tym sezonie, ale dla zespołu Alfa Romeo ORLEN ostatni sprint potrwa aż do wyścigu w Yas Marina.

- Naszym celem w ten weekend będzie uzyskanie jak najlepszych wyników i dodanie cennych punktów do naszego konta. Musimy ponownie pokazać dobre tempo, przejechać dobre kwalifikacje i wywalczyć dobre pozycje w niedzielę. W ten sposób damy sobie najlepszą szansę na zrealizowanie naszych celów - przyznał Frederic Vasseur, szef zespołu.