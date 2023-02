Kolorystkę samochodu zdominowały barwy czerwone i czarne. Za przygotowanie schematu oklejenia odpowiadało biuro projektowe Alfy Romeo zajmujące się samochodami drogowymi. Nie ma już bieli, która była wymaganą częścią malowania, odkąd marka po raz pierwszy połączyła siły z Sauberem, jako sponsor, w 2018 roku.

Współpraca Alfy Romeo ze szwajcarską formacją kończy się po tegorocznych mistrzostwach, po których zespół zaliczy dwie przejściowe kampanie, nadal korzystając z silników Ferrari, przed staniem się fabryczną stajnią Audi od sezonu 2023.

Nowe barwy to również zmiana sponsora tytularnego z firmy Orlen na Stake.

C43 będzie można zobaczyć na torze po raz pierwszy w piątek, kiedy zespół zaliczy tzw. dzień filmowy na torze w Barcelonie.

Nowy dyrektor generalny Saubera - Andreas Seidl postanowił na razie nie wychylać się, ponieważ jego głównym zadaniem jest przygotowanie Saubera na kooperację z Audi.

Zespół F1 będzie nadzorowany przez dyrektora zarządzającego szwajcarskiej grupy, Alessandro Alunni Braviego.

- Uruchomienie samochodu to długi proces, dlatego dzisiejsza prezentacja napawa nas dużą dumą - powiedział Włoch.

- Postanowiliśmy zrobić to przed naszymi fanami, blisko bazy, ponieważ premiera nowego bolidu to nie tylko moment na określenie swoich celów na nadchodzący sezon - to także czas, aby odwdzięczyć się ludziom, którzy nas wspierali, czy to na trybunach, przed telewizorami, czy w fabryce. W ten sposób możemy wyrazić wdzięczność za ich pasję i wiarę w nasz projekt - dodał.

- Nowy samochód jest wynikiem miesięcy pracy, ale dzisiejszy dzień to dopiero początek podróży. Musimy nadal ciężko pracować, z pokorą i poświęceniem, aby przenieść osiągi na tor. Każdy w zespole jest zaangażowany w ten cel i jestem przekonany, że zostaniemy nagrodzeni za ten wysiłek - podsumował.

Czytaj również: Williams z ewolucją zamiast rewolucji

Zespół opisuje C43 jako ewolucję swojego poprzednika. Jednak zawiera on znaczące zmiany z tyłu. Dotyczą one nowej skrzyni biegów, tylnego zawieszenia i układu chłodzenia, przy czym wszystkie modyfikacje zostały zaprojektowane w celu uporania się ze słabymi obszarami, które sprawiały największe trudności w zeszłym roku.

Innym kluczowym celem była poprawa niezawodności po tym, jak zespół doświadczył serii problemów w sezonie 2022.

- Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy w ciągu tych ostatnich miesięcy, ponieważ stworzenie nowego samochodu jest zawsze ogromnym wysiłkiem ze strony zespołu - powiedział dyrektor techniczny Jan Monchaux.

- Ten bolid jest ewolucją zeszłorocznego. Wprowadziliśmy duże zmiany w obszarach, w których uznaliśmy, że są potrzebne - przekazał. - Mam nadzieję, że będzie szybszy niż udane auto, które mieliśmy w zeszłym roku, a także bardziej niezawodny. Ciężko nad tym pracowaliśmy.

- Teraz nadszedł czas, aby wyjechać na tor i zobaczyć jak samochód się zachowuje. Cieszę się, że wracamy do ścigania - podsumował.

Reprezentantami zespołu na tegoroczne mistrzostwa pozostali Valtteri Bottas i Zhou Guanyu. Rezerwowym jest Theo Pourchaire, a rolę tę przestał pełnić Robert Kubica wraz zakończeniem współpracy Orlenu z Alfą Romeo.

Galeria zdjęć: Alfa Romeo F1 Team Stake - Prezentacja C43

Alfa Romeo C43 1 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 2 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 3 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 4 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 5 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 6 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 7 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 8 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 9 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 10 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 11 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 12 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 13 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 14 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 15 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 16 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 17 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 18 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 19 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 20 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 21 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 22 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 23 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 24 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 25 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 26 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 27 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 28 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 29 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 30 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo