Haas w sezonie 2022 zajął ósme miejsce w tabeli konstruktorów i odbił się od dna po fatalnej kampanii 2021, którą zakończył z zerowym dorobkiem. Punkty dla zespołu zdobywali zarówno Kevin Magnussen - wracający do ekipy i zastępujący zwolnionego Nikitę Mazepina - oraz Mick Schumacher.

Steiner opisał kilka ostatnich sezonów w wykonaniu Haasa i nieśmiało stwierdził, że powtórka z 2018 roku - kiedy zespół zajął piąte miejsce - jest możliwa w ciągu najbliższych lat.

- Myślę, że jesteśmy teraz w lepszej sytuacji - powiedział Steiner w podcaście Beyond the Grid. - W 2018 zaliczyliśmy dobry rok, a w 2019 samochód nie był taki, jakiego sobie życzyliśmy. Potem w 2020 zrobiliśmy kilka kroków wstecz i to w krótkim czasie.

- W 2019 roku samochód nie był dobry i staraliśmy się to nadrobić, ale nadszedł 2020. Dostaliśmy po twarzy, ponieważ nawet nie wiedzieliśmy czy będziemy w stanie kontynuować rywalizację.

- Później nastał sezon 2021 z dwoma debiutantami. A w 2022 wykonaliśmy spory krok. Myślę więc, że w ciągu dwóch lat powinniśmy wrócić do miejsca, w którym byliśmy w 2018 roku.

Haas mógł liczyć na rozszerzenie współpracy z Ferrari. W Maranello otwarto specjalny dział poświęcony jedynie amerykańskiej stajni. Genezą jego powstania był limit budżetowy i Haas mógł przejąć niektórych pracowników Scuderii, którzy w normalnych okolicznościach byliby poza jego zasięgiem, a wraz z ograniczeniem wydatków groziło im zwolnienie.

Steiner wierzy, że z biegiem czasu dział techniczny jeszcze bardziej się zintegruje, co odbije się korzystnie na wynikach Haasa.

- Nawet jeśli zyskasz jakichś ludzi, musisz sprawić, by pracowali jako zespół. Simone [Resta] dokonał tego w trzy, cztery miesiące i w marcu 2021 zaczęliśmy intensywny rozwój [kolejnego samochodu].

- Patrząc na to, co chłopcy zrobili w ciągu ośmiu miesięcy, może nie zaczynając od zera, ale tak od połowy, i o ile lepszy był tegoroczny samochód, uważam, że utrzymując taki progres będziemy piąć się w górę.

- Jak już powiedziałem, ostrożnie patrzę na kolejny rok z przekonaniem, że ci goście ponownie wykonają dobrą robotę. Stają się coraz lepsi, a zespół jako organizacja też się poprawia. Są bardziej skuteczni, lepiej się znają. Poznają zarówno swoje słabe, jak i mocne strony.