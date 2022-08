O’Ward - związany z McLarenem w IndyCar - wymieniany był do niedawna w gronie potencjalnych kandydatów do dołączenia do F1 i ewentualnego zastąpienia Daniela Ricciardo. Obecnie jednak to samo można powiedzieć o Oscarze Piastrim, Alexie Palou - świeżo dopisanym do kierowców McLarena - oraz Coltonie Hercie.

Meksykanin zaliczył w ubiegłym roku posezonowe testy dla młodych kierowców w Abu Zabi. Była to nagroda od Zaka Browna - dyrektora generalnego McLarena - za wygranie dwóch wyścigów serii IndyCar. Z kolei w lipcu 23-latek odbył prywatne zajęcia na portugalskim torze w Portimao.

O’Ward - obecnie siódmy w tabeli sezonu IndyCar - przyznaje, że najchętniej pokazałby się szerokiej publiczności podczas oficjalnego treningu Formuły 1.

- W tej chwili on [Brown] nie może mi szykować czegoś na kształt miejsca w Formule 1, ponieważ żadnego wolnego nie ma. Te miejsca przepadły - powiedział O’Ward w rozmowie z hiszpańskim ESPN. - Mam kontrakt z zespołem IndyCar i jeśli chciałby mnie wsadzić do samochodu Formuły 1, może to zrobić.

- To, co byłoby dla mnie dobre i co by mi pasowało, to FP1. Tylko to mi odpowiada. Zwykłe nakręcanie okrążeń mi nie pasuje, a prawda jest taka, że nie jestem zainteresowany wkładaniem energii czy wysiłku w coś, co będzie po prostu jeżdżeniem w kółko.

O’Ward jasno też stwierdził, że zdaje sobie sprawę z malejących szans na przenosiny do Formuły 1.

- Trzymanie się tej iluzji nie pomaga. Czuję, że dojrzałem w tym aspekcie i zdałem sobie sprawę, iż to bardzo odległa iluzja, ponieważ nawet jeśli będę jeździł na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie, co zresztą miało miejsce, nie będę w stanie ich przekonać.

- Jest sporo polityki i rzeczy, których nigdy nie będę w stanie kontrolować. Muszę to zostawić, ponieważ nie ma sensu żenić się z iluzją. Prawda jest taka, że wraz z początkiem roku przestałem o tym myśleć, bo już sama idea [F1] ekscytuje.

- Jestem mądrym gościem i wiem, jak się sprawy mają. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia w tej sytuacji, a trzymanie się iluzji nie pomaga.