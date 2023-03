Mercedes, który rozpoczął drugi sezon nowych zasad w F1 nie znajdując się w miejscu, na które liczył, obecnie zamiast przyspieszać, próbuje radzić sobie z własnymi problemami.

Na razie najszybszy samochód należy do Red Bulla, który rozpoczął sezon z dwoma dubletami, a Lewis Hamilton powiedział nawet, że RB19 to „najszybszy samochód, jaki kiedykolwiek widział”.

Komentarz ten spotkał się z krytyką wielu osób, ponieważ podobną, jeżeli nie większą dominację w stawce prezentował samochód z 2014 roku, Mercedes W05, w którym brytyjski kierowca zdobył swoje drugie mistrzostwo świata po wprowadzeniu silników hybrydowych.

- Nie sądzę, aby jakikolwiek inny zespół mógł prowadzić tak, jak Mercedes w 2014 roku. Nasza sytuacja w tamtym czasie polegała tylko na dostosowaniu tego, jak dużej przewagi potrzebowaliśmy w danym wyścigu. Taka sytuacja utrzymywała się przez kilka wyścigów w ciągu sezonu - powiedział Lowe w rozmowie z Motorsport-Total.

Fakt, że Mercedes uparcie nie mówi o sezonie 2014, wydaje się dla Paddy'ego Lowe'a dosyć dziwny.

- Nie rozumiem, dlaczego nie chcą mówić o tamtym sezonie. W 2014 roku różnica była tak duża, że ​​przez większość czasu nie musieliśmy nawet całkowicie odkręcać silnika. Szczerze mówiąc, było to dość niezwykłe. Nie ma w tym nic wstydliwego. Pracownicy wykonali znakomitą robotę - dodał Paddy Lowe.

- Ten sezon był jednym z największych sukcesów Mercedesa w historii sportów motorowych, a to, co się stało, doprowadziło do przewagi, która była dość żenująca dla innych producentów - podsumował Lowe.