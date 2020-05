Padok pod ścisłą kontrolą

Plan przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez władze Formuły 1 zakłada początek rywalizacji w pierwszych dniach lipca. Areną inauguracji sezonu będzie austriacki Red Bull Ring. Choć władze kraju, jak same stwierdziły, nie zamierzają stawać F1 na drodze, spełnione muszą być wszystkie wytyczne i obostrzenia związane z bezpieczeństwem.

Brawn w rozmowie ze Sky Sports przedstawił kolejne szczegóły całej procedury, która obowiązywać będzie na wszystkich europejskich torach, goszczących grand prix w pierwszej fazie zmodyfikowanego kalendarza.

- Pracujemy wspólnie z FIA i federacja stwarza świetną bazę do tego, czego potrzebujemy - powiedział Brawn. - Wszyscy zostaną przetestowani [pod kątem zakażenia koronawirusem] i dopiero wtedy będą mogli wejść do padoku. Następnie będziemy powtarzać testy co dwa dni. Przeprowadzi je uprawniony organ zgodnie z certyfikowaną procedurą. Z pewnością będziemy to kontynuować podczas wszystkich europejskich wyścigów.

- Pojawią się obostrzenia dotyczące poruszania się ludzi po padoku. Cały nasz personel nie będzie mógł zachować dystansu, więc wewnątrz struktur musimy stworzyć środowisko, które efektywnie stanie się odizolowaną „bańką”.

- Zespoły pozostaną we własnych grupach. Nie będą się spotykać z innymi ekipami, każda będzie w swoim hotelu. Nie będzie również motorhome'ów. Przed nami i FIA jeszcze ogrom pracy, ale to, co widzę i słyszę sprawia, że jestem optymistą w kwestii zapewnienia bezpiecznego środowiska - podsumował Ross Brawn.

Pierwszy z prawdopodobnie dwóch wyścigów na Red Bull Ring zaplanowany jest na 5 lipca.