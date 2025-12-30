Wszystkie serie
Formuła 1

Pamiątkowy asfalt z Suzuki

Tor Suzuka przechodzi gruntowną zmianę asfaltu przed Grand Prix Japonii w 2026 roku, ale właściciel obiektu obiecuje, że poprzednia nawierzchnia nie zostanie wyrzucona do śmieci.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images

Chętni na oryginalne pamiątki fani Formuły 1 już teraz mogą zacząć ustawiać się w kolejce po kawałki asfaltu toru Suzuka, ponieważ obiekt, na którym rozgrywane jest Grand Prix Japonii, jest przebudowywany przed sezonem 2026.

Okazuje się, że kawałki starego asfaltu będzie można kupić, choć nie została jeszcze potwierdzona cena takiej pamiątki.

- Z powodu remontu nawierzchni, będziemy sprzedawać stary asfalt z toru wyścigowego, na którym odbywały się różne duże wyścigi, takie jak Formuła 1 i 8-godzinny wyścig Suzuka – opublikowano na „X”.

- Zdjęcia przedstawiają proces wydobywania fragmentów asfaltu. Szczegóły, takie jak cena, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

 

Na wiadomość bardzo żywiołowo zareagowali kibice i obserwatorzy

O! To rdzeń? Jakieś 20 centymetrów, prawda? To całkiem sporo – skomentował jeden z fanów, a inny dodał: - Jeśli się postarasz, w dzisiejszych czasach możesz przekuć wszystko w produkt.

Inni namawiali władze toru do obniżenia ceny. - Produkujcie dużo i obniżcie cenę – napisał jeden z fanów, a inny dodał: - Ale to pewnie będzie drogie, prawda?

Grand Prix Japonii 2025 było trzecią rundą sezonu. Po starcie z pole position Max Verstappen odniósł pewne zwycięstwo, a kierowcy McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri, zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Runda na Suzuka Circuit była też pierwszym wyścigiem Yukiego Tsunody w barwach Red Bulla, po tym jak zastąpił w nim Liama ​​Lawsona. Japończyk zajął wtedy 12. miejsce.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Andy Hone / Motorsport Images

Chociaż nawierzchnia toru podczas wyścigu nie stanowiła większego problemu, to przebieg wyścigowego weekendu skutecznie utrudniały pożary trawy, z powodu których przerywano kilka razy sesję treningową.

Oprócz Formuły 1, na Suzuce odbywają się również wyścigi japońskiej Super Formuły, Suzuka 8 Hours, Intercontinental GT Challenge, Super GT oraz wyścigi motocyklowe.

Grand Prix Japonii 2026 odbędzie się w dniach 27-29 marca.

Piotr Furman
Filtry