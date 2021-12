Fernando Alonso w wyścigu na torze Yas Marina, finale sezonu 2021, zajął ósme miejsce, a Esteban Ocon dziewiąte.

Powyższy rezultat oznaczał, że zespół Alpine przypieczętował piąte miejsce w tegorocznych mistrzostwach świata konstruktorów.

- Po pierwsze, gratulacje dla Maxa Verstappena, Red Bull Racing, Lewisa Hamiltona i Mercedesa za fantastyczny finał sezonu - powiedział Laurent Rossi, dyrektor Alpine. - To było genialne zakończenie porywającego roku w Formule 1 i doskonała reklama tego, w jak ekscytującym sporcie mamy zaszczyt uczestniczyć. Dramaturgia, jaką stworzyli, sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej spragnieni walki o zwycięstwa i tytuły mistrzowskie w najbliższej przyszłości. To jest nasz ostateczny cel i nie zaprzestaniemy ciężkiej pracy, aby go osiągnąć.

→ Klasyfikacje sezonu F1 2021

- Wyścig w naszym wykonaniu był odpowiednim zakończeniem bardzo pamiętnej kampanii - dodał. - Zarówno Fernando, jak i Esteban walczyli z całych sił, aby zdobyć punkty. Słowa uznania dla nich, dla strategów, dla ekipy pit-stopowej i dla wszystkich w Enstone i Viry, którzy przyczynili się do tego sukcesu i umocnienia piątej pozycji w mistrzostwach. Mam nadzieję, że wszyscy w zespole będą dobrze bawili się podczas Świąt Bożego Narodzenia, a my mamy na uwadze wykorzystanie przyszłych możliwości, zwłaszcza w nadchodzącym roku, kiedy zmienią się przepisy. Dziękuję wszystkim po obu stronach kanału La Manche za wspaniały sezon, zwieńczony pamiętnymi wyścigami, w tym podium Fernando i zwycięstwem Estebana. Chcemy stworzyć więcej wspomnień i takich chwil jak ta i pozostaniemy zmotywowani, a jednocześnie pokorni w osiąganiu naszych celów.

Alpine nie zmienia składu na sezon 2022. W zespole pozostaną Fernando Alonso i Esteban Ocon. W roli kierowcy rezerwowego dołączy do nich tegoroczny mistrz Formuły 2 - Oscar Piastri, który w dużym stopniu poświęci się też pracy w symulatorze francuskiej ekipy.

Esteban Ocon, Alpine A521