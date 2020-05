Azjatycka ekipa postanowiła poczekać na wprowadzenie nowych przepisów, zanim zadebiutuje w Formule 1. Powiedział o tym dla motorsport.com szef zespołu - Ben Duran. Według niego Panthera zamierza dołączyć do mistrzostw w 2022 roku.

- Ostatnio mieliśmy niezłe zawirowania, ale wciąż żyjemy - powiedział Duran. - Mamy grupę pracowników, którzy zajmują się projektem samochodu, w szczególności działają nad komponentami aerodynamicznymi. Równolegle współpracujemy z inwestorami.

- Przed dalszą dyskusją obserwujemy, co stanie się z Formułą 1. Ludzie zaczęli mówić o możliwości zakupu gotowego samochodu od innego zespołu. Poczekajmy i zobaczmy, co się wydarzy - dodał.

Panthera Team Asia jest finansowany przez grupę inwestorów z Azji. W tej chwili zespół wyścigowy ma siedzibę w Silverstone, ale w przyszłości chce stworzyć główną bazę w jednym z krajów azjatyckich. Zespół chciał trafić do Formuły 1 w sezonie 2021, ale Liberty Media i FIA to zablokowały .

Teraz Panthera nastawia się na debiut w 2022 roku, na kiedy odroczono wprowadzenie nowych przepisów technicznych. To, czy się uda, zależy nie tylko od zespołu, ale także od FIA. Jeśli federacja nie otworzy zgłoszeń i nie zaprosi żadnego z potencjalnych nowych zespołów do F1, Panthera nie przystąpi do mistrzostw, nawet jeśli będą pieniądze i samochód.