Partnerstwo F1 z Qatar Airways

Partnerstwo, które zostało ogłoszone dzisiaj na festiwalu sportów motorowych w Dosze, spowoduje, że linie lotnicze przejmą sponsoring tytularny trzech wyścigów: w Katarze, na Hungaroringu oraz na torze Imola.

Umowa obejmuje również przytorowe i cyfrowe zasoby brandingowe, które zostaną zaprezentowane publiczności. W ramach partnerstwa Qatar Airways zaoferuje fanom możliwość zakupu ograniczonej liczby pakietów podróżniczych na wybrane Grand Prix, aby mogli być oni świadkami widowiska Formuły 1.

Zarówno Qatar Airways, jak i F1 szobowiązują się do współpracy w celu zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko poprzez odpowiedzialne praktyki.

Czytaj również: Kolejne zmiany zatwierdzone przez Komisję F1

Formuła 1 coraz odważniej zmierza w stronę wykorzystania zaawansowanych, zrównoważonych paliw w ramach zobowiązania Net Zero 2030, podczas gdy Qatar Airways zobowiązuje się do zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku.

W ramach partnerstwa oba podmioty zamierzają współpracować nad inicjatywami ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój w celu redukcji emisji i dążenia do bardziej ekologicznej przyszłości.

- Sensowne jest, aby Formuła 1 współpracowała ze światowym liderem w lotnictwie, jakim jest Qatar Airways. Jesteśmy markami zaangażowanymi w dostarczanie naszym fanom i klientom jak najlepszych wrażeń, a nasz zasięg na całym świecie sprawia, że ​​jest to idealne połączenie. Łączy nas również pasja do technologii i innowacji, zwłaszcza że pracujemy razem na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości - powiedział Stefano Domenicali, prezydent F1.