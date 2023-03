Jednym z pierwszych wydarzeń na torze podczas pierwszej części kwalifikacji był obrót Nycka de Vriesa. Holender stracił wcześniej całą trzecią sesję treningową, a nie ma doświadczenia na torze w Dżuddzie.

Nieco później Lando Norris uderzył w bandę lewą stroną swojego samochodu, niszcząc zawieszenie w McLarenie. Brytyjczyk zdołał wrócić do alei serwisowej, ale nie wyjechał już na tor. Mechanikom nie udało się w porę naprawić uszkodzeń.

Wielu kierowców miało problem ze złożeniem jednego okrążenia, w tym Fernando Alonso, który również obrócił się na pierwszej mierzonej próbie. Później zarówno on, jak i Lance Stroll, znaleźli tempo i bez problemu awansowali do Q2.

Przez całą sesję kółka nie poskładał Logan Sargeant, który kilkukrotnie był blisko ściany, a ostatecznie złamał wahacz w swoim Williamsie po agresywnym pokonaniu krawężnika.

Jazdę w sobotnich kwalifikacjach na Q1 zakończyli kolejno: Yuki Tsunoda, Alex Albon, Nyck de Vries, Lando Norris i Logan Sargeant.

Najważniejszym wydarzeniem drugiej części kwalifikacji była awaria bolidu Maxa Verstappena. Holender najpierw zepsuł swoje szybkie kółko przez uślizg, po czym podczas drugiej próby jego samochód odmówił posłuszeństwa.

Jak się okazało, była to usterka półosi. Mistrz świata zakończył drugą część czasówki na piętnastej lokacie.

Po drugiej części kwalifikacji w Dżuddzie z dalszej rywalizacji odpadli: Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas i Max Verstappen.

Pierwsza trójka prezentowała się z kolei tak: Sergio Perez, Fernando Alonso, Charles Leclerc. Hiszpan nie wykonał jednak ostatniego wyjazdu, a mimo to tracił do Meksykanina zaledwie 0,122 sekundy. Zapowiadało nam to ekscytującą batalię o Pole Position między Red Bullem a Astonem Martinem.

Przed rozpoczęciem decydującego segmentu kwalifikacji realizator przypomniał, kiedy ostatni raz czasówka padała łupem Fernando Alonso i Sergio Pereza. Hiszpan ostatnie Pole Position zdobywał w Niemczech w 2012 roku, a Meksykanin w Dżuddzie, w sezonie 2022.

Charles Leclerc, który w Q2 był trzeci, nie liczył się w walce o pierwsze pole. Nad Monakijczykiem cały czas wisi widmo kary przesunięcia o dziesięć pozycji na starcie za nadprogramową wymianę elektroniki sterującej po wyścigu w Bahrajnie.

Po pierwszych przejazdach swoje zamiary wyraźnie pokazał Sergio Perez, wyprzedzając o pół sekundy Charlesa Leclerca. Trzecie miejsce zaskakująco należało do George'a Russella, a na czwarty wynik było stać Fernando Alonso.

W drugiej serii szybkich okrążeń nikt nie był w stanie dogonić Checo, chociaż popełnił on błąd i nie poprawił pierwszego rezultatu. Drugi czas w sobotę uzyskał Charles Leclerc, jednak z pierwszego rzędu w niedzielę obok Pereza ustawi się Fernando Alonso, którego było dziś stać na trzeci rezultat.

Czwartą pozycję wywalczył George Russell, a piątą Carlos Sainz. Lance Stroll, mimo szybkich czasów pierwszych dwóch sektorów, skończył na miejscu szóstym.

Ustawienie na starcie do niedzielnego wyścigu: