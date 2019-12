Pechowy początek Kubicy

Nieobecny w pierwszej sesji (samochód otrzymał Nicholas Latifi), Robert wyjechał na twardych slickach i w trakcie drugiego okrążenia wypadł z toru na wyjściu z zakrętu 3.

Lewe przednie koło najechało na wodę przy krawężniku. Williams wykonał obrót i mocno uderzył lewą stroną w stalową barierę. Robert wysiadł o własnych siłach. Według informacji zespołu, kierowcy nic się nie stało.

Marshals remove the car of Robert Kubica, Williams FW42, from the circuit with a JCB

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images