Perez jechał na czwartej pozycji, ale mocno naciskał Carlosa Sainza, by odebrać Hiszpanowi najniższy stopień podium. Szans na udany atak pozbawił Meksykanina nagły spadek mocy w jego RB18.

Okazało się, że jeden z czujników związanych z silnikiem spalinowym uległ awarii, powodując automatyczne wyłączenie niektórych systemów. Inżynierowie musieli zdalnie przeprogramować samochód, by Perez mógł kontynuować ściganie.

Pomimo spadku mocy, Perez zdołał ukończyć Grand Prix Miami na czwartej pozycji, a w samej końcówce próbował jeszcze zagrozić Sainzowi. Po wyścigu Christian Horner, szef RBR, przyznał, że problem był na tyle poważny, iż istniały poważne obawy, że Meksykanin nie ujrzy mety.

- Było bardzo blisko - przyznał Horner. - Musieliśmy przesunąć czujniki, żeby rozwiązać ten problem.

- Jest to coś, nad czym będziemy ściśle współpracować z HRC, aby to zrozumieć i postarać się, żeby się już nie powtórzyło.

Poproszony o więcej szczegółów na temat usterki, Horner wyjaśnił, że głównym objawem była utrata prędkości maksymalnej.

- Miał problem z czujnikiem jednego z cylindrów. Chłopakom udało się to poprzesuwać, ale i tak moc była niższa pewnie o 20 kilowatów. Nawet z nowymi oponami był prawdopodobnie o pół sekundy wolniejszy niż to, do czego generalnie zdolny jest samochód na prostej.

- Myślę, że bez tego problemu mógł być na P2.

Sporo problemów w trakcie weekendu miał ze swoim samochodem również Max Verstappen. Mistrz świata wezwał swój zespół do poprawy.