Perez był informowany

W czwartek poinformowano, że Sebastian Vettel zasili Racing Point [od przyszłego roku Aston Martin], zastępując Sergio Pereza. Meksykanin swoje rozstanie z ekipą z Silverstone zaanonsował już w środę wieczorem, przyznając, iż nie spodziewał się takiego finału, ponieważ informacje płynące z zespołu wskazywały co innego.

Podczas piątkowej części wyścigowego weekendu na Mugello do sprawy odniósł się Otmar Szafnauer, szef Racing Point, określając stwierdzenie Pereza jako „błędne”.

- Miał wskazówki i wiedział - powiedział Szafnauer telewizji Sky F1. - Przez cały ten czas informowaliśmy jego menedżera Juliana [Jakobiego] o trwającym procesie. Decyzja nie była prosta i to jego zasługa, ponieważ wykonał dla nas świetną robotę.

- Był świadomy tego co się dzieje. To czego nie wiedział, to ostateczne rozstrzygnięcie. O tym dowiedział się w środę.

Decyzja o rozstaniu Vettela z Ferrari ogłoszona została w maju. Szafnauer przyznał, że rozmowy na temat angażu czterokrotnego mistrza świata toczyły się już od jakiegoś czasu. Ostateczna decyzja zapadła jednak dopiero w tym tygodniu.

- Tak naprawdę rozstrzygnięcie nastąpiło 2 dni temu. Nie było to proste i myślę, iż jest to taki komplement dla Sergio. Długo zastanawialiśmy się czy wziąć jego czy czterokrotnego mistrza świata.

- Generalnie, biorąc pod uwagę nadejście Astona Martina uważam, że wybraliśmy dobrze. Sebastian przynosi doświadczenie z czołowych zespołów, a do takich aspiruje Aston Martin. Uważam, że słusznie postąpiliśmy - wyjaśnił Otmar Szafnauer.