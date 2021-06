Kierowcy Formuły 1 mają umowę, zabraniającą wyprzedzania i nakazującą zachowanie kolejności wyjazdowej aż do początku mierzonego okrążenia. Jednak w tym sezonie doszło już do wielu incydentów związanych z nieprzestrzeganiem tej nieformalnej zasady.

Podczas weekendu w Azerbejdżanie kilku kierowców wyprzedzało lub zwalniało w końcówce wyjazdowego okrążenia, robiąc sobie dodatkowe miejsce albo próbując złapać się w strugę.

Perez był jedną z ofiar Q3. Ruszał do - zwycięskiego ostatecznie - wyścigu dopiero jako szósty. Winę za słabszy wynik zrzucił właśnie na łamanie dżentelmeńskiej umowy.

- Generalnie chodziło o to, że wszyscy wyjechaliśmy w tym samym czasie. Niektórzy [zwalniali i] robili luki, a inni wyprzedzali, nie szanując naszej umowy. To trochę utrudniło sprawę. Nie złożyliśmy okrążenia, kiedy to naprawdę miało znaczenie. I tyle.

- Niektórzy kierowcy przestrzegają umowy. Ale nie wszyscy.

Meksykanin, choć zdaje sobie sprawę, że wobec braku zapisu w przepisach trudno będzie egzekwować umowę od rywali, stwierdził, iż rozmowa na ten temat warta jest poruszenia podczas jednej z odpraw dla kierowców.

- Robi się chaos, gdy ludzie zaczynają wyprzedzać pod koniec okrążenia. Wiemy przecież, że powinniśmy zachować pozycje i próbować zrobić sobie odstęp. To trochę jak korek. Nagle robi się coraz gorzej. Tak jest od kilku lat.

- Być może jest to coś, co powinniśmy przedyskutować jako kierowcy i bardziej na to uważać, zwłaszcza w kwalifikacjach. Powinniśmy się bardziej szanować i być świadomi, iż może to stworzyć problemy. Z całą pewnością jest to warte dyskusji.

- Są kierowcy, którzy to respektują i można im ufać. Ale są też tacy, którym nie można. Myślę więc, że dobrze będzie to wspólnie omówić i zobaczyć czy to, czego wszyscy oczekujemy, się wydarzy - zakończył Sergio Perez.

