Perez rozpoczął swój trzeci sezon w Red Bullu. W dwóch poprzednich nie był w stanie na przestrzeni całej kampanii zagrozić Maxowi Verstappenowi. Forma RB19 wskazuje, że walka o tegoroczne laury będzie wewnętrzną sprawą ekipy z Milton Keynes.

Po dwóch tegorocznych rundach nieznacznie prowadzi Verstappen, który wygrał inaugurację w Bahrajnie. W Arabii Saudyjskiej lepszy okazał się Perez, chociaż w Dżuddzie na pierwszy plan wysunęły się kontrowersje związane z odbieraniem sobie dodatkowego punktu za najlepsze okrążenie w wyścigu.

Chociaż trudno sobie wyobrazić, by Red Bull nie sprzyjał przede wszystkim Verstappenowi, Perez przekonuje, że posiada potrzebne wsparcie, by walczyć o mistrzostwo.

- W pełni w to wierzę, a gdy tutaj przychodziłem, sprawy miały się inaczej - powiedział Perez. - Generalnie wystawiali dwa samochody, bo musieli.

- Teraz mogę powiedzieć, że naprawdę czuję się częścią zespołu. Czuję, że mam tutaj swoje miejsce i jestem szanowany. Dobrze czuć coś takiego, będąc kierowcą. Naprawdę wierzę, że mam, tak jak Max, pełne wsparcie zespołu i podobnie jak on będę miał szanse na zdobycie mistrzostwa.

Perez swój optymizm opiera również na charakterystyce RB19. Ta odpowiada mu dużo bardziej niż poprzedni samochód.

- Na pewno czuję się bardziej komfortowo w tym samochodzie. Myślę, że w ubiegłym roku sporo się nauczyliśmy, nie tylko o samym bolidzie, ale i ustawieniach i rozwiązaniach, które minimalizują mało przyjazne mi rzeczy.

- Teraz mamy bardzo mocny samochód, w którym czuję się komfortowo, oraz bardzo mocny pakiet. Dobrze mi się pracuje z tym samochodem. Również obrany kierunek rozwoju pozwala mi wyciągnąć z niego jak najwięcej. To ważne, by pozostać w walce przez cały sezon i mieć samochód, w którym jesteś konkurencyjny niezależnie od warunków.

- W zeszłym roku, gdy zaczęliśmy rozwijać samochód i generalnie przeszedł on kurację odchudzającą, wszystko bardziej zaczęło pasować Maxowi i moja strata się powiększyła. A teraz prosimy o te same rzeczy. W pierwszych wyścigach mówiliśmy podobne rzeczy o balansie. To pozytywy.