Sergio Perez zastosował odmienną strategię od lidera Ferrari w wyścigu o Grand Prix Abu Zabi. Meksykanin musiał gonić Monakijczyka w drugiej połowie zawodów, ale zabrakło mu być może jednego okrążenia do wywalczenia wicemistrzostwa świata.

- Jest jak jest. Czasami wszystko może być naprawdę blisko, ale na koniec dnia trzeba być zadowolonym z tego, co mamy. Dawałem z siebie wszystko, jako zespół dawaliśmy z siebie wszystko przez cały sezon. Jestem pewien, że wrócimy silniejsi na przyszły rok - przyznał Checo.

Kierowca Red Bulla kończy zatem sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, podczas gdy jego partner zespołowy zdobył drugi tytuł mistrza świata. Jednocześnie Red Bull z ogromną przewagą zdobył koronę wśród konstruktorów.

- Cóż, z pewnością przeżyliśmy wspaniałe chwile. To była świetna walka. Myślę, że trochę walczyłem z oponami w tym roku, jeśli chodzi o zarządzanie w wyścigu. Miejmy nadzieję, że może to być coś, co poprawimy w przyszłym roku - zakończył Perez.