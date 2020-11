Perez gotowy na walkę w czołówce

Przyszłość Pereza w Formule 1 wciąż stoi pod znakiem zapytania. Meksykanin wraz końcem sezonu straci miejsce w Racing Point na rzecz Sebastiana Vettela. 30-latek jest jednym z kandydatów do Red Bull Racing. Nie jest jednak jasne czy ekipa z Milton Keynes zrezygnuje z obecnego kierowcy, czyli Alexa Albona.

Pochodzący z Guadalajary Perez, zadebiutował w F1 w sezonie 2011. Przez dwa lata jeździł w barwach Saubera, a następnie zaliczył awans do McLarena. Ekipa z Woking nie była wtedy w najwyższej formie i Meksykanin ani razu nie stanął na podium. W 2014 roku przeniósł się do Silverstone i aż do dziś reprezentuje barwy zespołu, który najpierw występował pod nazwą Force India, a obecnie Racing Point.

- Gdy poszedłem do McLarena, pewne rzeczy nie zadziałały - przyznał Perez po drugim miejscu w Grand Prix Turcji. - Od tamtego czasu minęło siedem lat, które spędziłem w jednym zespole. Wiele się nauczyłem. Pod względem dojrzałości, wiedzy i doświadczenia jestem zupełnie innym kierowcą. Dużo bardziej gotowym na to, aby wszystko działało tak, jak trzeba.

Analizując swoje poczynania w bieżącym sezonie, Perez przyznaje, że powinien mieć więcej punktów niż obecne 100. Zarażenie koronawirusem doprowadziło do absencji w dwóch rundach.

- Powinienem mieć więcej punktów. Opuszczenie dwóch wyścigów podczas tak krótkiego sezonu nie jest korzystne. Jednak uważam, że szczególnie zadowolony mogę być z prezentowanej konsekwencji.

Pytany czy jego ewentualny brak w stawce w kolejnym sezonie będzie wyrazem niesprawiedliwości, odparł:

- Myślę, że to część Formuły 1. Wiedziałem, że tak może być. I tak mogę czuć się uprzywilejowanym. Miałem wspaniałą karierę, dziesięć lat w Formule 1. Gdyby zdarzyło się, że będę musiał opuścić ten sport, odejdę dumny, ponieważ z danym mi sprzętem spisywałem się całkiem nieźle. Zobaczymy co się wydarzy, ale jestem spokojny - powiedział Sergio Perez.