Perez i Sainz zaszczepieni

Władze Królestwa Bahrajnu zaproponowały Formule 1 szczepienie przeciwko koronawirusowi. Umożliwił to marcowy harmonogram - biorąc pod uwagę sesję testową oraz pierwszy wyścig nowego sezonu (28 marca) zespoły i kierowcy spędzą w Bahrajnie około trzech tygodni. To wystarczająca ilość czasu, by podać dwie dawki produktu Pfizer-BioNTech.

Choć F1 oficjalnie nie przyjęła oferty, zespołom zostawiono wolny wybór. Część z nich postanowiła zaszczepić swój personel. Wśród nich są m.in. Ferrari, Mercedes, Red Bull czy Aston Martin. Każda osoba decyduje indywidualnie, a skorzystać z oferty postanowili również kierowcy. Fakt otrzymania pierwszej dawki potwierdzili Sergio Perez i Carlos Sainz.

- Tak, otrzymaliśmy taką ofertę i zdecydowałem się ją przyjąć - powiedział Perez, pytany przez Motorsport.com. - Nie wiem, kiedy miałbym taką możliwość w Meksyku. Miło ze strony Bahrajnu, że nam to zaproponowali.

- Tak samo, jak „Checo”. Zgodziłem się - dodał Sainz. - To świetna okazja i oczywiście jestem wdzięczny władzom Bahrajnu, za to, że zaproponowali to tak dużej liczbie ludzi, podróżujących po całym świecie. Cieszy mnie to.

Decyzji odnośnie szczepienia nie podjął jeszcze Lando Norris, który pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa otrzymał w czasie zimowej przerwy i pobytu w Dubaju.

- To poniekąd prywatne informacje, dotyczące zarówno mnie, jak i zespołu. Na ten moment jestem zdrowy.

Organizatorzy Grand Prix Bahrajnu poinformowali również, że bilety na wyścigowy weekend będą mogli zakupić jedynie kibice zaszczepieni (dwoma dawkami) oraz ozdrowieńcy. Według agencji Reuters w Królestwie Bahrajnu szczepionkę otrzymało około 15 procent liczącej 1,6 mln populacji.

