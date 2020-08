Pérez nie zaskoczył Racing Point

Pérez opuścił dwie rundy rozgrywane na torze Silverstone po tym, jak w przededniu Grand Prix Wielkiej Brytanii zdiagnozowano u niego zakażenie koronawirusem. Po odbyciu kwarantanny i ponownym przetestowaniu Meksykanin mógł wziąć udział w wyścigowym weekendzie w Hiszpanii.

30-latek zakwalifikował się z czwartym czasem, a Szafnauer stwierdził, że nie jest zaskoczony bezproblemowym powrotem swojego podopiecznego.

- Nie, nie jestem zdziwiony - odpowiedział Szafnauer, pytany o formę Péreza. - Przez prawie cały ten czas czuł się dobrze. Z tego co pamiętam, jednego dnia bolała go głowa. I nie mógł zrozumieć, czemu nie siedzi w samochodzie wyścigowym. Ćwiczył za to w swoim apartamencie nawet podczas kwarantanny. Utrzymywał formę i czuł się nieźle.

- Nie chciałbym mówić, iż przechodził to bezobjawowo, ale prawie tak było. Tylko przez jeden dzień odczuwał dolegliwości związane z głową. Może bez wirusa również by go wtedy bolała?

- Generalnie, nie jestem zaskoczony. Czuł się dobrze, a i trzeba pamiętać, że kierowcy naprawdę często jeżdżą akurat po tym torze. Znają go, jak własną kieszeń - zakończył Otmar Szafnauer.