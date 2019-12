Perez nie zasłużył na punkty

Sobotnie kwalifikacje nie udały się zespołowi z Silverstone. Lance Stroll odpadł w Q1, Sergio Perez dostał się do drugiego segmentu czasówki, ale do pierwszej dziesiątki stracił 0,2s.

W wyścigu Perez nie był w stanie przebić się na punktowaną pozycję. Dopiero awaria Bottasa, kraksa obydwóch Ferrari i obrót Alexa Albona pomogły mu w awansie na dziewiąte miejsce.

- Naprawdę nie sądziłem, że to się uda - mówił Perez. - To był chaotyczny wyścig, podczas którego powinniśmy być mocni. Jednak nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Brakowało nam prędkości na prostych, co uniemożliwiało walkę. Łatwo nas było wyprzedzić.

- Nie zasłużyliśmy na te dwa punkty, ponieważ przez cały weekend brakowało nam tempa. Oczywiście jestem zadowolony z wyniku - dodał.

Tymczasem drugi z kierowców Racing Point uznał, że stosunkowo późny zjazd na pit stop po miękkie opony dał mu dobrą szansę na walkę o pozycję w pierwszej dziesiątce. Niestety awaria zawieszenia w jego samochodzie sprawiła, że nie dotarł do mety. Przejechał po odłamkach jakie zostały na torze po kolizji kierowców Ferrari, co wpłynęło na problemy bolidem.

- Tak właśnie było. Natknąłem się na jakieś elementy na torze - powiedział Stroll. - Ze względu na wszystkie wyjazdy samochodów bezpieczeństwa w końcówce zrobiło się dość ciasno. Mieliśmy wtedy dobre opony i była szansa na kilka punktów.

Racing Point jest mocno rozczarowane wynikiem z przedostatniej rundy sezonu. Toro Rosso zdobyło dziewiętnaście punktów i w klasyfikacji sezonu mają już szesnaście przewagi nad ekipą z Silverstone.