Perez debiutuje w tym roku w zespole Red Bull Racing. Przyznaje, że zaledwie dwanaście godzin testów to dla niego za mało, aby w pełni przystosować się do charakterystyki samochodu RB16B.

- Nadal muszę nauczyć się wielu rzeczy o samochodzie, aby jak najlepiej go wykorzystać - powiedział Perez. - Mogę tylko uzbroić się w cierpliwość i uczyć się z wyścigu na wyścig. Podczas zawodów lepiej go zrozumiem. Na razie jednak powinienem zachować spokój i kontynuować ciężką pracę.

Perez określając przedział czasu potrzebny na adaptację do samochodu i nowej dla niego ekipy, stwierdził: - Po pięciu wyścigach, kiedy przejdziemy przez różne etapy w rozmaitych warunkach, lepiej poznam zespół jak i samochód.

Dopytywany jeszcze o potencjał bolidu, za kierownicą którego jego partner Max Verstappen uzyskał najlepszy czas testów, odparł: - Sądzę, że mamy dobrą bazę. Samochód spisywał się dobrze. Jest jeszcze do zrozumienia wiele rzeczy i sporo do poprawy w nadchodzących dniach. Uważam jednak, że mamy odpowiednie podstawy do dalszej pracy i doskonalenia się wraz z postępem sezonu.

Galeria zdjęć: Sergio Perez podczas testów F1

