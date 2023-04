Sergio Perez miał problemy w trzecim treningu w Melbourne, gdy wyjechał na tor po 20 minutach spędzonych w garażu, a zakończył sesję ponad pół sekundy za Maxem Verstappenem.

Meksykanin zepsuł swoje dwa szybkie okrążenia przez zablokowanie koła podczas hamowania i regularnie informował swojego inżyniera o problemach.

Przemawiając po kwalifikacjach, które zakończył już na etapie Q1 po wypadnięciu w żwir w zakręcie numer trzy, Perez wyjaśnił, że problem miał być rozwiązany przed czasówką.

Meksykanin nie był w stanie wrócić na tor po szerokim wyjeździe i nie zdołał zanotować żadnego rezultatu. W związku z tym kierowca Red Bulla wystartuje do jutrzejszego Grand Prix jako ostatni, podczas gdy Max Verstappen zdobył Pole Position.

Sergio Perez, zapytany przez Motorsport.com o źródło problemów, powiedział, że to kwestia balansu hamulców, jednak nie chciał mówić o szczegółach.

- Mieliśmy mały problem techniczny w trzecim treningu i myśleliśmy, że go naprawiliśmy, ale oczywiście tak nie było. Bardzo trudno było hamować. Stałem się pasażerem, gdy tylko dotknąłem hamulca - tłumaczył Checo.



- To coś, co przesuwa balans hamulców dość daleko do przodu podczas hamowania. Mam tylko nadzieję, że będziemy w stanie naprawić to na jutro i będziemy mogli ścigać się i zminimalizować straty - dodał Perez.

Meksykanin ruszy do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Australii z ostatniej pozycji i będzie musiał odrabiać straty. Perez jest wiceliderem klasyfikacji generalnej, ze stratą jednego punktu do swojego kolegi z zespołu, Maxa Verstappena.

W Arabii Saudyjskiej Holender startował do wyścigu z piętnastej lokaty po awarii półosi w sesji kwalifikacyjnej. Teraz problemy dotknęły Pereza, jednak Checo będzie miał jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania.