Racing Point świetnie zaprezentowało się zwłaszcza podczas drugiej sesji treningowej. Pérez zakończył zajęcia z trzecim rezultatem i stracił do Lewisa Hamiltona 0,641 s. Lance Stroll uplasował się na siódmej pozycji. „Różowe Mercedesy” stały się tym samym liderem środka stawki, a przy sprzyjających okolicznościach mogą powalczyć o podium.

Perez podkreślił, że tylko całkowicie bezbłędna jazda w kwalifikacjach może dać mu szansę na powtórkę wyniku i przestrzega przed nadmierną ekscytacją piątkowym występem.

- To był dobry dzień - powiedział Pérez. - Różnice są bardzo małe, cała stawka jest blisko, ale i ten tor jest dość krótki. Myślę, że jutro trzeba będzie wszystko odpowiednio złożyć w całość. Wtedy zobaczymy gdzie jesteśmy. Mamy pewien pomysł.

- Byliśmy dobre 0,5 s z tyłu, a Ferrari, Red Bulle, Renault i McLareny są za nami w dziesiątej części sekundy, więc nie możemy się zbyt mocno ekscytować. Różnice są niewielkie, więc mam nadzieję, że złożymy jutro odpowiednie okrążenie w kwalifikacjach.

Meksykanin nie ukrywał jednak, że bolidy ekipy z Silverstone z pewnością poprawiły swoje osiągi w porównaniu do ubiegłego roku.

- Musimy robić krok po kroku, ale sądzę, że z pewnością zmniejszyliśmy dystans do najlepszych zespołów. Ubiegły sezon rozpoczęliśmy mocno z tyłu, a teraz jesteśmy gotowi do walki. Samochód jest świetny, a ludzie w fabryce odpowiednio wykonali swoją pracę. Trzeba po prostu sprawić, by byli dumni i mam nadzieję, że podarujemy im dobry wynik w ten weekend. Wciąż jest jednak wiele rzeczy, które musimy poprawić.

- Wydaje mi się, że jutro powinniśmy zanotować wzrost temperatury toru i z pewnością będzie to interesujący weekend. Jest wiele rzeczy, których wciąż nie wiemy - podsumował Sergio Pérez.