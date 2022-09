Rezerwowy kierowca Alpine - Oscar Piastri podpisał umowę z McLarenem na starty w przyszłym sezonie królowej sportów motorowych. Jednak kiedy Fernando Alonso zdecydował się przejść do Astona Martina, francuska stajnia ogłosiła, że Piastri zastąpi Hiszpana w kampanii 2023.

Jednak młody Australijczyk oświadczył, że nie będzie ścigał się dla Alpine i nie ma ważnego kontraktu z tym zespołem.

W całym tym zamieszaniu potrzebna była interwencja Komisji FIA ds. rozstrzygania sporów kontraktowych, która zebrała się w poniedziałek. Jednak na werdykt być może będzie trzeba poczekać jeszcze kilka dni.

Tymczasem dyrektor McLarena Zak Brown wskazuje na inne opcje jego stajni, jeśli ich porozumienie z Piastrim okaże się nieważne, ale nie mówi o nich zbyt wiele.

- Mamy różne możliwości i jedna z nich właśnie jest rozważana przez tę komisję. Inaczej nie byłoby nas na tym spotkaniu. Poczekajmy i zobaczymy najpierw jaki będzie werdykt - powiedział Zak Brown.

Dopytywany co stanie się, jeśli jednak nie będą mieli możliwości pozyskania Australijczyka na partnera Lando Norrisa, odparł żartobliwie: - Próbowałem przymierzyć się do kokpitu, ale Andres [red. Seidl, szef zespołu] nie zgodził się na to, więc jednego kierowcę już mamy wykreślonego z listy.

Nie wykluczają w składzie zespołu F1 jednego ze swoich zawodników, których wystawiają w IndyCar.

- Mamy program testowy i Colton Herta w jego ramach wykonał świetną pracę. Pato O’Ward też jeździł naszym bolidem pod koniec zeszłego roku i również poradził sobie bardzo dobrze. Zobaczymy jeszcze jak rozwinie się w Stanach Zjednoczonych nasza sytuacja z Alexem Palou, bowiem też zamierzamy posadzić go za kierownicą samochodu F1. Wszyscy ci kierowcy ścigają się w konkurencyjnych mistrzostwach i wygrywali już wielokrotnie - mówił Brown. -IndyCar to seria z najwyższej półki i mamy wiele różnych opcji. Przyjrzymy się im po kolei.

W miniony weekend, podczas Grand Prix Belgii pojawiły się wieści, że Red Bull wykazuje zainteresowanie Coltonem Hertą na sezon 2023, w kontekście ich juniorskiego AlphaTauri, jeśli zdecydują się wypuścić Pierre’a Gasly’ego do Alpine.

