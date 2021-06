Pérez triumfuje w Baku

Po kraksie posiadającego czterosekundową przewagę Maxa Verstappena, spowodowanej defektem lewej tylnej opony, wyścig wznowiono ze stojącego startu na końcowe dwa kółka. Lewis Hamilton ruszający z pierwszego rzędu, nie zmieścił się w pierwszym zakręcie. Po serii 54 wyścigów na punktowanym miejscu, Lewis osiągnął metę jako szesnasty.

Za Pérezem finiszował Sebastian Vettel, sięgając po 122 podium, pierwsze dla Aston Martin Racing. Pierre Gasly odpadł ataki Charlesa Leclerca i drugi raz w karierze uczestniczył w dekoracji.

Lando Norris do mety naciskał Leclerca. Fernando Alonso wywalczył szóste miejsce - najlepsze od Melbourne 2018. Top 10 uzupełnili Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo i Kimi Räikkönen. Alfa Romeo Racing Orlen punktował drugi raz z rzędu.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images